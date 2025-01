Φωτιές στο Λος Άντζελες: Εφιάλτης δίχως τέλος για εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους – Τρομάζει ο μέχρι τώρα απολογισμός της καταστροφής – ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Εφιάλτη δίχως τέλος ζουν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Λος Άντζελες που συνεχίζουν να βλέπουν την φωτιά να κατακαίει τα πάντα στο σαρωτικό της πέρασμα. Τα προάστια της «Πόλης των Αγγέλων» δεν θυμίζουν σε τίποτα πια τις «χλιδάτες γειτονιές» που αποτελούσαν σήμα κατατεθέν και παρέπεμπαν σε μια καθημερινότητα που περισσότερο θύμιζε σενάριο χολιγουντιανής ταινίας.

Τα νούμερα τρομάζουν, καθώς οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τουλάχιστον τους 10 ενώ οι εκτιμήσεις για τις ζημιές μέσα σε λίγες ώρες τριπλασιάστηκαν «αγγίζοντας» τα 150 εκατομμύρια δολάρια. Οι ενημερώσεις διαδέχονται η μια την άλλη, με τα στοιχεία να είναι συντριπτικά. Δέκα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, με τις Αρχές να προειδοποιούν ότι ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί καθώς δεν έχουν γίνει ακόμα αυτοψίες στις γειτονιές.

Στάχτη έγιναν 137.500 στρέμματα, έκταση διπλάσια της Σαντορίνης. Ενώ 10.000 κτίρια καταστράφηκαν ολοσχερώς ή υπέστησαν ζημιές και 180.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους και περίπου 100.000 διαβιούν χωρίς ρεύμα στο Λος Άντζελες.

Από τα τέσσερα συνολικά, δύο είναι τα μεγάλα μέτωπα, αυτό των Παλισέιντς και Ίτον. Η μεγαλύτερη πυρκαγιά, στο Πασίφικ Παλισέιντς, μαίνεται μεταξύ Σάντα Μόνικα και τις διάσημες ακτές του Μαλιμπού. Τίποτα πλέον δεν θυμίζει τα γνωστά παράλια του Μαλιμπού, όπου:

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών, μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να έχει αντιμετωπιστεί περίπου το 10% των πύρινων μετώπων, λόγω της μειωμένης έντασης των ανέμων, με τους μετεωρολόγους πάντως να μην είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι, καθώς οι προβλέψεις τους κάνουν λόγο για εκ νέου ενίσχυση των θυελλωδών ανέμων, που φτάνουν να ξεπερνούν σε ταχύτητα ακόμη και τα 160 χλμ./ώρα.

Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί από δορυφόρο και δείχνουν την κατάσταση στις πληγείσες περιοχές πριν και μετά από το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς, με το γκρι να επικρατεί.

Γλαφυρός ήταν στις περιγραφές του ο Τζο Μπάιντεν που προχώρησε σε μια εκτίμηση της κατάστασης, λέγοντας χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης στον Λευκό Οίκο με θέμα τις πυρκαγιές, ότι η κατάσταση στο Λος Άντζελες μοιάζει με μία «εμπόλεμη ζώνη».

«Αυτό με έκανε να σκεφτώ μία εμπόλεμη ζώνη, με βομβαρδισμούς», είπε ο Τζο Μπάιντεν και συμπλήρωσε ότι υπάρχουν «ξεκάθαρα στοιχεία για λεηλασίες» στη μεγαλούπολη, καταγγέλλοντας, ταυτόχρονα τους «δημαγωγούς» που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν προς όφελός τους την παραπληροφόρηση γύρω από την καταστροφή.

🔴”It reminded me of more of a war scene, where you had certain targets that were bombarded” 🔴”It’s almost like a battle scene … there’s clear evidence that there’s looting”

US President Joe Biden likened Los Angeles to a war scene:

Την Παρασκευή, ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλοφορίας σε όλες τις ζώνες υποχρεωτικής εκκένωσης στα μέτωπα Παλισέιντς και Ίτον. Η εντολή απαγόρευσης κυκλοφορίας ισχύει από τις 6 το απόγευμα (τοπική ώρα, 04:00 του Σαββάτου στην Ελλάδα) ως τις 6 το πρωί του Σαββάτου (16:00 του Σαββάτου στην Ελλάδα).

Οι μόνοι άνθρωποι που επιτρέπεται να εισέρχονται στις περιοχές αυτές είναι όσοι μετέχουν στην κατάσβεση, οι διασώστες και άλλα πρόσωπα. Όσοι παραβούν τις εντολές μπορεί να συλληφθούν ή να τους επιβληθεί και πρόστιμο.

🚨🇺🇸BREAKING: 6PM-6AM CURFEW HAS JUST BEEN IMPOSED IN LA FIRES AREAS

The curfew is in effect from 6 p.m. to 6 a.m. starting today in the areas under mandatory evacuation due to the Palisades and Eaton fires.

The primary reason for the curfew is to deter looting in the… pic.twitter.com/BRmUjHgqfe

— The News You Dont See (@Crazynews4real) January 10, 2025