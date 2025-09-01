Φωτιές στην Ισπανία: Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε πως η πολιτική πρόληψης ήταν «σαφώς ανεπαρκής»

Ο Πέδρο Σάντσεθ, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας, παραδέχθηκε σήμερα πως η πολιτική για την πρόληψη των πυρκαγιών υπήρξε «σαφώς ανεπαρκής», καθώς ο Αύγουστος σηματοδοτήθηκε από ιστορικών διαστάσεων πυρκαγιές στη χώρα.

«Είχαμε μια σαφώς ανεπαρκή πολιτική πρόληψης, κάτι που αντανακλάται, για παράδειγμα, στην απουσία εφαρμογής σχεδίων πρόληψης, στην απουσία εξελιγμένων εργαλείων ανάλυσης ή πρόβλεψης ή στο γεγονός ότι ορισμένες περιφέρειες δεν διαθέτουν αρκετούς πυροσβέστες ή δασικές μονάδες πυρόσβεσης», δήλωσε, παρουσιάζοντας ένα «εθνικό σύμφωνο κατά της κλιματικής έκτακτης ανάγκης».

«Οι πυρκαγιές της έκτης γενιάς, έτσι αποκαλούμε τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν περισσότερα από 3 εκατομμύρια στρέμματα στη χώρα μας, δεν σβήνουν το καλοκαίρι, σβήνουν το χειμώνα και το φθινόπωρο, δηλαδή με το να εργαζόμαστε όλες τις ημέρες της χρονιάς ώστε, όταν έρθουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες, να μην βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις καταστάσεις που αναγκαστήκαμε να αντιμετωπίσουμε το φετινό καλοκαίρι», δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ.

«Ο δεύτερος παράγοντας (σ.σ.: που εξηγεί αυτές τις πυρκαγιές) ήταν η διαχείριση του εδάφους, η οποία ήταν επίσης ακατάλληλη και μεταφράσθηκε, για παράδειγμα, σε δασικές ζώνες γεμάτες βιομάζα, εγκαταλειμμένα μονοπάτια χωρίς τείχος προστασίας, στην έλλειψη αυτόχθονων και ανθεκτικών στη φωτιά ειδών», συνέχισε ο Σάντσεθ.

Ως τρίτο παράγοντα, που εξηγεί τις πυρκαγιές του φετινού Αυγούστου στη χώρα, ανέφερε την «κλιματική έκτακτη ανάγκη».

«Η κλιματική αλλαγή σκοτώνει», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, ο οποίος μίλησε ακριβώς με την ευκαιρία της παρουσίασης ενός «εθνικού συμφώνου για την αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης».

«Αν θέλουμε τα επόμενα καλοκαίρια να μην φέρουν νέες δυστυχίες και τα επόμενα φθινόπωρα να μην μας πλήξουν με τον τρόπο που μας πλήττουν με πλημμύρες, οφείλουμε να δράσουμε ήδη από τώρα και οφείλουμε να το πράξουμε μαζί», τόνισε ο Ισπανός πρωθυπουργός, η πρόταση του οποίου για «εθνικό σύμφωνο» που είχε ανακοινωθεί στη διάρκεια του καλοκαιριού είχε γίνει δεκτή με σκεπτικισμό από τη δεξιά αντιπολίτευση.

