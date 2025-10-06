Φον Ντερ Λάιεν: Μήνυμα ενότητας της Ευρώπης στην ομιλία της για την πρόταση μομφής – Την Πέμπτη η ψηφοφορία

Enikos Newsroom

διεθνή

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Μήνυμα ενότητας της Ε.Ε. απηύθυνε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στη συζήτηση για την κατάθεση των δύο προτάσεων μομφής που υπεβλήθησαν εναντίον της. Οι ξεχωριστές ψηφοφορίες αναμένεται να διεξαχθούν την Πέμπτη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Η Φον Ντερ Λάιεν επέστρεψε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υπερασπιστεί τον εαυτό της έναντι των προτάσεων δυσπιστίας που κατέθεσαν βουλευτές της αντιπολίτευσης. Μόλις τρεις μήνες αφότου επέζησε από την ψηφοφορία του Κοινοβουλίου σχετικά με την ηγεσία της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η φον ντερ Λάιεν αντιμετωπίζει δύο ακόμη προτάσεις εμπιστοσύνης, οι οποίες συζητούνται από το βράδυ της Δευτέρας.

Η ακροδεξιά ομάδα “Πατριώτες για την Ευρώπη” αμφισβητεί  την Πρόεδρο της Κομισιόν σχετικά με την εμπορική της πολιτική, δηλαδή την εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur και την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ. Επί πλέον η ομάδα της Αριστεράς επικρίνει την εμπορική πολιτική της προέδρου της Κομισιόν και την κατηγορεί  για “συνενοχή στη γενοκτονία” στη Γάζα.  Οι ψηφοφορίες για το μέλλον της φον ντερ Λάιεν θα διεξαχθούν την Πέμπτη.

«Παγίδα του Πούτιν»

«Είναι παγίδα και δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτήν», είπε η Φον Ντερ Λάιεν στην αποψινή της ομιλία, την οποία επέλεξε να κάνει με δυναμικό τρόπο, εστιάζοντας στην «πιο επικίνδυνη κατάσταση που βρίσκεται εδώ και δεκαετίες ο κόσμος». Είπε ότι «η Ευρώπη βρίσκεται σε ύψιστο συναγερμό».

Παράλληλα, μίλησε για τη σημασία της ενότητας στην Ε.Ε. και την αποφυγή διχασμών, που «δίνουν τροφή στους εχθρούς», δείχνοντας προς τη ρωσική πλευρά. «Ας εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό που έχει σημασία. Γιατί οι εχθροί μας θα χρησιμοποιήσουν κάθε διαίρεση και θα δημιουργήσουν διχασμούς», τόνισε. «Το σθεναρό μήνυμά μας πρέπει να είναι η ενότητά μας, στην άμυνα, στη δημοκρατική μας ασπίδα. Και αυτό ακριβώς κάνει το Σώμα της Επιτροπής», είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η ίδια αναφέρθηκε σε περιστατικά παραβιάσεων των εναέριων χώρων πολλών κρατών-μελών της Ε.Ε., τονίζοντας πως στόχος της Ρωσίας είναι να αποδυναμώσει την ανθεκτικότητα της Ένωσης. «Την ημέρα που μιλούσαμε για την κατάσταση της Ένωσης, μπήκαν drones στην Πολωνία, παραβιάστηκε και ο εναέριος χώρος της Εσθονίας, και καταγράφηκαν και άλλα περιστατικά που προκάλεσαν αναστάτωση. Πρέπει να ακούσουμε τα λόγια του Πούτιν στο Σότσι, που μίλησε για ρωγμές στο οικοδόμημα της Ευρώπης που κλυδωνίζεται. Κι εκείνος χαίρεται και δεν το κρύβει», υπογράμμισε η φον ντερ Λάιεν, λέγοντας πως ο Ρώσος πρόεδρος ακολουθεί το δόγμα του «διαίρει και βασίλευε».

Η πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε με έμφαση ότι οι ψευδείς ειδήσεις, η στροφή του ενός εναντίον του άλλου, η μείωση της άμυνας και η αποδυνάμωση της ανθεκτικότητας της Ένωσης «είναι παγίδα και δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτήν».

