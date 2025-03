Financial Times: Οι ΗΠΑ διεξάγουν διερευνητικές συνομιλίες με το Κονγκό για τον ορυκτό πλούτο

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει αρχίσει διερευνητικές επαφές με τη ΛΔ Κονγκό για το ενδεχόμενο να συναφθεί διμερής συμφωνία που θα έδινε στην Ουάσιγκτον πρόσβαση σε ορυκτά καίριας στρατηγικής σημασίας στη χώρα της Αφρικής, με αντάλλαγμα εκπαίδευση, εξοπλισμό και υποστήριξη για τις ένοπλες δυνάμεις της από αμερικανικής πλευράς, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Financial Times.

