Facebook: Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ ανακοίνωσε 11.000 απολύσεις

Την… χάρη του Έλον Μασκ που προχώρησε σε μαζικές απολύσεις στο twitter βαδίζει ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, καθώς μέσω e-mail ανακοίνωσε ότι η Meta θα περικόψει το 13% των θέσεων εργασίας. Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ ανακοίνωσε την απόλυση 11.000 υπαλλήλων της Meta, μητρικής εταιρείας του Facebook, ιδιοκτήτριας και του Instagram, σηματοδοτώντας τις σημαντικότερες περικοπές θέσεων εργασίας στην ιστορία του τεχνολογικού κολοσσού. «Συγγνώμη, κάναμε λάθος» αναφέρει το mail που εστάλη από τον ιδιοκτήτη της Meta, ο οποίος αιτιολογεί την απόφαση για τις μαζικές απολύσεις στην «αδύναμη διαφημιστική αγορά».

Στην ίδια επιστολή ανέφερε ότι «λαμβάνουμε επιπλέον μέτρα για να γίνουμε μια πιο σφιχτοδεμένη και αποτελεσματική εταιρεία περικόπτοντας τα διαθέσιμα έξοδα και επεκτείνοντας το “πάγωμα” των προσλήψεων στο πρώτο τρίμηνο του 2023».

Wow – Meta has just announced more than 11,000 employees are being let go. Huge numbers and I feel physically gutted about this. https://t.co/Oaqe22yaiG pic.twitter.com/FaWQMgpFLb

— Drew Benvie (@drewb) November 9, 2022