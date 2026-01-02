Έξι Γάλλοι υπήκοοι τραυματίες και οκτώ αγνοούμενοι στη φωτιά στο Κραν Μοντανά

Σύνοψη από το

  • Έξι Γάλλοι υπήκοοι τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας και οκτώ άλλοι δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, σύμφωνα με νέο απολογισμό του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.
  • Νωρίτερα, το γαλλικό ΥΠΕΞ είχε αναφέρει ότι δύο Γάλλοι υπήκοοι τραυματίστηκαν στην φονική πυρκαγιά.
  • Η πυρκαγιά, που ξέσπασε παραμονή Πρωτοχρονιάς στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά, σκότωσε περίπου 40 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 115, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των ελβετικών αρχών.
Enikos Newsroom

διεθνή

Έξι Γάλλοι υπήκοοι τραυματίες και οκτώ αγνοούμενοι στη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Journalists gather in front of the street where a fire ripped through a crowded bar during New Year's Eve celebrations in the Alpine ski resort town of Crans-Montana on January 1, 2026. Several dozen people are presumed dead and around 100 injured after a fire ripped through a crowded bar in the luxury Swiss ski resort of Crans-Montana, Swiss police said on January 1, 2026. Police, firefighters and rescuers rushed to the popular resort, which is set to host the Ski World Cup from January 30, after the fire broke out in the early hours of New Year's Day. (Photo by MAXIME SCHMID / AFP)

Έξι Γάλλοι υπήκοοι τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας και οκτώ άλλοι δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσε το βράδυ της Πέμπτης (01/01) εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Νωρίτερα το γαλλικό ΥΠΕΞ είχε αναφέρει ότι δύο Γάλλοι υπήκοοι τραυματίστηκαν στην φονική πυρκαγιά που ξέσπασε παραμονή Πρωτοχρονιάς στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά, που σκότωσε περίπου 40 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 115, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των ελβετικών αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ

