Ερντογάν: «Όποιος σταθεί εμπόδιο στη Συρία θα μας βρει απέναντί του»

«Όποιος σταθεί εμπόδιο στη Συρία να επιτύχει διαρκή ειρήνη και σταθερότητα, θα μας βρει απέναντί του, μαζί με τη συριακή κυβέρνηση», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Η Τουρκία είναι μια χώρα στην οποία κάθε γείτονας, κάθε φίλος, κάθε αδελφός μπορεί να αισθάνεται ασφάλεια, αλλά ταυτόχρονα, η Τουρκία δεν είναι μια χώρα της οποίας τα όρια της υπομονής της, η φιλία ή η εχθρότητά της θα δοκιμαστεί», σημείωσε ο Ερντογάν προσθέτοντας ότι «αν χρειαστεί, θα θυσιαστούμε για την ανεξαρτησία και το μέλλον μας, αλλά ποτέ δεν θα υποκύψουμε στον καταπιεστή».

Turkish President Erdogan:

– 4th Antalya Diplomacy Forum showed strength of Turkish foreign policy

– Total of 155 countries and more than 6,000 participants, including 21 heads of state & govt, attended to the forum

– Sessions on Gaza and Syria, once again show conscience of our… pic.twitter.com/J4t2XrVLGR

