Επίθεση Νετανιάχου στην επιτροπή του Βραβείου Νόμπελ για την Νάβι Πιλάι – Επιχαίρει τις κυρώσεις Τραμπ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδικάζει την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην δικαστή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Νάβι Πιλάι, ενώ ταυτόχρονα επιχαίρει για τις κυρώσεις του Τραμπ στον διεθνή οργανισμό. Η κυβέρνηση του Ισραήλ επιτέθηκε στην επιτροπή του Βραβείου Νόμπελ, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «μισαλλόδοξη» και κατηγορώντας την Πιλάι για «διάδοση της δαιμονοποίησης των Εβραίων».

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Amir Cohen, Reuters
Φωτογραφία: Amir Cohen, Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδικάζει την απονομή Νόμπελ Ειρήνης στην δικαστή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Νάβι Πιλάι, επιχαίροντας ταυτόχρονα για τις κυρώσεις Τραμπ στον διεθνή οργανισμό.
  • Η κυβέρνηση του Ισραήλ επιτέθηκε στην επιτροπή του Βραβείου Νόμπελ, κάνοντας λόγο για «μισαλλόδοξη» απόφαση που συνιστά «διάδοση της δαιμονοποίησης των Εβραίων». Ανέφερε ότι η Νάβι Πιλάι «έχτισε την καριέρα της επινοώντας και διαδίδοντας συκοφαντίες αίματος κατά του ενός και μοναδικού εβραϊκού κράτους».
  • Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξέφρασε την εκτίμησή του στον Ντόναλντ Τραμπ για τις κυρώσεις στο ΔΠΔ, το οποίο χαρακτήρισε «ένα πολιτικό όργανο που αποτελεί θανάσιμη απειλή για τις ευνομούμενες δημοκρατίες παγκοσμίως».

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Καταδικάζει την απονομή Νόμπελ Ειρήνης στην δικαστή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Νάβι Πιλάι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχαίροντας ταυτόχρονα για τις κυρώσεις Τραμπ στον διεθνή οργανισμό.

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Με ανακοίνωση της η κυβέρνηση του Ισραήλ επιτέθηκε στην επιτροπή του Βραβείου Νόμπελ κάνοντας λόγο για «μισαλλόδοξη» απόφαση, που συνιστά «διάδοση της δαιμονοποίησης των Εβραίων».

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση του Ισραήλ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι: ««Η επιτροπή του Βραβείου Νόμπελ έχει χάσει την ηθική της πυξίδα. Απένειμε την ύψιστη τιμή της σε μια μισαλλόδοξη, η οποία έχτισε την καριέρα της επινοώντας και διαδίδοντας συκοφαντίες αίματος κατά του ενός και μοναδικού εβραϊκού κράτους». «Το πιο υπερήφανο επίτευγμα της Νάβι Πιλάι (Navi Pillay) ήταν η νομιμοποίηση ενός διεφθαρμένου εισαγγελέα, ο οποίος κατέφυγε στα κατασκευάσματά της εναντίον του Ισραήλ με την ελπίδα ότι, συμμετέχοντας στον μισαλλόδοξο όχλο της, θα γλίτωνε από την κατηγορία του βιασμού», ανέφερε στην ίδια ανακοίνωση.

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Επιτέθηκε, μάλιστα, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο λέγοντας ότι «ο Καρίμ Χαν (Karim Khan), ο οποίος κατηγορήθηκε από τους ίδιους τους υπαλλήλους του ΔΠΔ για βιασμό και σεξουαλική παρενόχληση, χρησιμοποίησε τα ψέματα της Πιλάι για να στήσει μια ψεύτικη υπόθεση κατά του Ισραήλ». Στο ίδιο πνεύμα, η κυβέρνηση του Ισραήλ επιτέθηκε και στην Νάβι Πιλάι με τον ισχυρισμό ότι «παρείχε ψέματα» και πως «ο Καρίμ Χαν τα χρησιμοποίησε ως όπλο». «Και τώρα τα παραπλανημένα μέλη της Επιτροπής Νόμπελ τιμούν τη γυναίκα που διέδωσε αυτή τη δαιμονοποίηση των Εβραίων και αυτή τη διακωμώδηση της δικαιοσύνης», υποστήριξε η κυβέρνηση του Ισραήλ.


Μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ ότι θα επιβάλει κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ο ίδιος ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου έγραψε σε μήνυμά του: «Επαινώ τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ @realDonaldTrump και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο  @SecRubio για τη λήψη αυτής της κρίσιμης απόφασης να επιβάλουν κυρώσεις στο ΔΠΔ (Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο)». «Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν είναι δικαστήριο. Είναι ένα πολιτικό όργανο που αποτελεί θανάσιμη απειλή για τις ευνομούμενες δημοκρατίες παγκοσμίως και για την ίδια την ιδέα της εθνικής κυριαρχίας», είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο ίδιο μήνυμα ευχαριστώντας τον Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζουμε ότι η Νάβι Πιλάι ήταν πέρυσι επικεφαλής της ανεξάρτητης, διεθνούς ερευνητικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη -η οποία δεν εκφράζει απόψεις του ΟΗΕ- και είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διέπραξε «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας.

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