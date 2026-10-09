Επίθεση Νετανιάχου στην επιτροπή του Βραβείου Νόμπελ για την Νάβι Πιλάι – Επιχαίρει τις κυρώσεις Τραμπ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Καταδικάζει την απονομή Νόμπελ Ειρήνης στην δικαστή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Νάβι Πιλάι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχαίροντας ταυτόχρονα για τις κυρώσεις Τραμπ στον διεθνή οργανισμό.

Με ανακοίνωση της η κυβέρνηση του Ισραήλ επιτέθηκε στην επιτροπή του Βραβείου Νόμπελ κάνοντας λόγο για «μισαλλόδοξη» απόφαση, που συνιστά «διάδοση της δαιμονοποίησης των Εβραίων».

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση του Ισραήλ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι: ««Η επιτροπή του Βραβείου Νόμπελ έχει χάσει την ηθική της πυξίδα. Απένειμε την ύψιστη τιμή της σε μια μισαλλόδοξη, η οποία έχτισε την καριέρα της επινοώντας και διαδίδοντας συκοφαντίες αίματος κατά του ενός και μοναδικού εβραϊκού κράτους». «Το πιο υπερήφανο επίτευγμα της Νάβι Πιλάι (Navi Pillay) ήταν η νομιμοποίηση ενός διεφθαρμένου εισαγγελέα, ο οποίος κατέφυγε στα κατασκευάσματά της εναντίον του Ισραήλ με την ελπίδα ότι, συμμετέχοντας στον μισαλλόδοξο όχλο της, θα γλίτωνε από την κατηγορία του βιασμού», ανέφερε στην ίδια ανακοίνωση.

Επιτέθηκε, μάλιστα, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο λέγοντας ότι «ο Καρίμ Χαν (Karim Khan), ο οποίος κατηγορήθηκε από τους ίδιους τους υπαλλήλους του ΔΠΔ για βιασμό και σεξουαλική παρενόχληση, χρησιμοποίησε τα ψέματα της Πιλάι για να στήσει μια ψεύτικη υπόθεση κατά του Ισραήλ». Στο ίδιο πνεύμα, η κυβέρνηση του Ισραήλ επιτέθηκε και στην Νάβι Πιλάι με τον ισχυρισμό ότι «παρείχε ψέματα» και πως «ο Καρίμ Χαν τα χρησιμοποίησε ως όπλο». «Και τώρα τα παραπλανημένα μέλη της Επιτροπής Νόμπελ τιμούν τη γυναίκα που διέδωσε αυτή τη δαιμονοποίηση των Εβραίων και αυτή τη διακωμώδηση της δικαιοσύνης», υποστήριξε η κυβέρνηση του Ισραήλ.



Μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ ότι θα επιβάλει κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ο ίδιος ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου έγραψε σε μήνυμά του: «Επαινώ τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ @realDonaldTrump και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο @SecRubio για τη λήψη αυτής της κρίσιμης απόφασης να επιβάλουν κυρώσεις στο ΔΠΔ (Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο)». «Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν είναι δικαστήριο. Είναι ένα πολιτικό όργανο που αποτελεί θανάσιμη απειλή για τις ευνομούμενες δημοκρατίες παγκοσμίως και για την ίδια την ιδέα της εθνικής κυριαρχίας», είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο ίδιο μήνυμα ευχαριστώντας τον Ντόναλντ Τραμπ.

The Nobel Prize committee has lost its moral compass. It has awarded its highest honor to a bigot who built her career around inventing and propagating blood libels against the one and only Jewish state. Navi Pillay’s proudest achievement was to legitimize a corrupt prosecutor who turned to her fabrications against Israel hoping that by joining her bigoted lynch mob, he would beat a rape charge. Karim Khan, who was accused by his own ICC employees of raping and sexually molesting them, used Pillay’s lies to build a fake case against Israel. Pillay supplied the lies. Khan weaponized them. And now the misguided members of the Nobel Committee are honoring the woman who propagated this demonization of the Jews and this travesty of justice. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2026

Υπενθυμίζουμε ότι η Νάβι Πιλάι ήταν πέρυσι επικεφαλής της ανεξάρτητης, διεθνούς ερευνητικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη -η οποία δεν εκφράζει απόψεις του ΟΗΕ- και είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διέπραξε «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας.