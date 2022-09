Επιθέσεις με μαχαίρι στον Καναδά—10 νεκροί και τουλάχιστον 15 τραυματίες

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές Αρχές του Καναδά για τον εντοπισμό δύο υπόπτων, καθώς 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με μαχαίρι σε 13 διαφορετικές τοποθεσίες σε δύο κοινότητες στην επαρχία Σασκάτσουαν.

«Καταγράψαμε 10 αποβιώσαντες σε 13 τοποθεσίες των κοινοτήτων Τζέιμς Σμιθ Κρι Νέισον και Γουέλντον, στη Σασκάτσουαν» (σ.σ.: επαρχία του κεντρικού Καναδά), δήλωσε η Ρόντα Μπλάκμορ, η υποδιευθύντρια της βασιλικής χωροφυλακής του Καναδά, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Πολλά άλλα θύματα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 15 έχουν μέχρι στιγμής διακομιστεί σε διάφορα νοσοκομεία», πρόσθεσε η αξιωματικός.

Η αστυνομία κατονόμασε τους δύο υπόπτους, ανέφερε πως πρόκειται για τους Ντέιμιεν Σάντερσον και Μάιλς Σάντερσον, 31 και 30 ετών αντίστοιχα, διευκρινίζοντας πως κινούνται με αυτοκίνητο crossover SUV, ένα μαύρο Nissan Rogue.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, κάποια θύματα φαίνεται πως ήταν στόχοι των υπόπτων, ενώ άλλοι μπήκαν στο στόχαστρό τους τυχαία. Μπορεί να υπάρχουν κι άλλα θύματα που πήγαν μόνα τους σε νοσοκομεία, σημείωσε η υποδιευθύντρια Μπλάκμορ.

Η αστυνομία καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να είναι επιφυλακτικοί με αγνώστους που προσπαθούν να εισέλθουν στα σπίτια τους.

🇨🇦 NOW – 10 dead, at least 15 injured in stabbing spree in #Saskatchewan , #Canada . The two suspects are still at large. pic.twitter.com/MZh5EbRCMI

Update #5 for Dangerous Person Alert issued by Melfort RCMP: #RCMPSK received a report the suspects may traveling in the Arcola Ave area around 11:45 a.m. in Regina, SK in a black, Nissan Rogue with SK license 119 MPI. pic.twitter.com/dYlVTmP1CL

— RCMP Saskatchewan (@RCMPSK) September 4, 2022