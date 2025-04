Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο στο περιθώριο της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου – Οι συναντήσεις των ηγετών στη Ρώμη

Σε ένα άτυπο κέντρο διπλωματικών διεργασιών μετατράπηκε η πλατεία του Αγίου Πέτρου, όπου είχαν σπεύσει δεκάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο για την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου.

Όλα τα βλέμματα φυσικά ήταν στραμμένα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, υπό τη σκιά του εμπορικού πολέμου και της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Από την ημέρα που έγινε γνωστό ότι θα δώσει το παρών στην κηδεία, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που στόχευαν σε ένα τετ α τετ μαζί του.

Η συνάντηση που ξεχώρισε ήταν αυτή ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγο πριν από την τελετή. Το γραφείο του Ζελένσκι δημοσίευσε μάλιστα φωτογραφία των δύο ηγετών να κάθονται αντικριστά στον επιβλητικό ναό του Αγίου Πέτρου, χωρίς να βρίσκεται κοντά τους κανένας από τους συνεργάτες τους.

Για εποικοδομητική συνάντηση που διήρκεσε περίπου 15 λεπτά, έκανε λόγο ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, ο Αντρίι Γερμάκ, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και το σχόλιο αξιωματούχου του Λευκού Οίκου.

Αρχικά, ο εκπρόσωπος του Βολιντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν όταν συναντήθηκαν το πρωί του Σαββάτου να έχουν νέα συνάντηση στη Ρώμη και ότι οι σύμβουλοι και των δύο πλευρών εργάζονταν για την πραγματοποίησή της. Ωστόσο, ο ίδιος διευκρίνισε αργότερα ότι αυτό δεν κατέστη τελικά δυνατό επικαλούμενος το βαρύ πρόγραμμα και των δύο προέδρων.

Εξάλλου, ο Τραμπ αναχώρησε σχεδόν αμέσως, μετά το τέλος της κηδείας, από τη Ρώμη.

Μετά τη συνάντηση των δύο, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ελπίζει σε «αποτελέσματα». «Μια πολύ συμβολική συνάντηση που θα μπορούσε να γίνει ιστορική αν επιτύχουμε κοινά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε Ντόναλντ Τραμπ!», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«…Καταφέραμε να συζητήσουμε πολλά. Ελπίζουμε σε αποτέλεσμα σε όλα αυτά που συζητήσαμε», έγραψε στο Telegram.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στα θέματα που συζητήθηκαν περιλαμβάνονται «η προστασία της ζωής των πολιτών μας. Μια πλήρης και άνευ όρων εκεχειρία. Μια αξιόπιστη ειρήνη διαρκείας που θα εμποδίσει νέο πόλεμο».

Μια άλλη φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του Ζελένσκι δείχνει τους δύο ηγέτες να συνομιλούν όρθιοι με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχαν σήμερα μια θετική συνάντηση στο περιθώριο της κηδείας του πάπα Φραγκίσκου, στο Βατικανό, επιβεβαίωσε η γαλλική προεδρία κάνοντας λόγο για θετική συνάντηση.

Ανακόινωση εξέδωσε και η Ντάουνινγκ Στριτ. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφώνησαν να εργαστούν με εντατικούς ρυθμούς για να διατηρήσουν το θετικό μομέντουμ στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, ανακοίνωσε το γραφείο του Στάρμερ.

«Συζήτησαν για την θετική πρόοδο που επιτεύχθηκε τις τελευταίες ημέρες για τη διασφάλιση μιας δίκαιης ειρήνης διαρκείας στην Ουκρανία», ανέφερε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ σε ανακοίνωσή του. «Συμφώνησαν να διατηρήσουν το μομέντουμ και να συνεχίσουν να εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς με τους διεθνείς εταίρους τους ώστε να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια του σχεδιασμού τους».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε από την πλευρά του ότι είχε μια «πολύ θετική» συζήτηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια άνευ όρων εκεχειρία και ότι η αποκαλούμενη “Συμμαχία των Προθύμων” υπό τη Γαλλία και τη Βρετανία θα συνεχίσει να εργάζεται ώστε αυτό να επιτευχθεί, αλλά και για μια ειρήνη διαρκείας.

«Ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτός είναι ο κοινός μας στόχος με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ», έγραψε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια εκεχειρία άνευ όρων. Ο πρόεδρος Ζελένσκι μου το επανέλαβε σήμερα. Θα ήθελε να συνεργαστεί με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους για να καταστεί αυτό δυνατό», έγραψε ο Μακρόν.

Very positive exchange today with President @ZelenskyyUa in Rome.

Ending the war in Ukraine — this is the goal we share with President Trump.

Ukraine is ready for an unconditional ceasefire. President Zelensky reaffirmed it to me today.… pic.twitter.com/7HL2LWnAlG

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 26, 2025