Ελβετία: Οι πολίτες θα πουν «Όχι» στην επιβολή φόρου 50% στους βαθύπλουτους – Στις 30 Νοεμβρίου το δημοψήφισμα

Δημοψήφισμα στην Ελβετία επί της προτάσεως για την επιβολή φόρου 50% σε περιουσίες κατόπιν κληρονομιάς ύψους σχεδόν 54 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να απορριφθεί από τους ψηφοφόρους, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Δύο τρίτα των ερωτηθέντων τάχθηκαν κατά της πρωτοβουλίας που επιδιώκει να συγκεντρώσει πόρους που θα αξιοποιηθούν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με μόνο 31% να τάσσονται υπέρ, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στις 8 και 9 Οκτωβρίου σε δείγμα 11.178 ανθρώπων στην Ελβετία από τους δημοσιογραφικούς ομίλους 20 Minuten και Tamedia.

Το δημοψήφισμα θα διενεργηθεί στις 30 Νοεμβρίου.

Σήμερα, περίπου 2.500 φορολογούμενοι στην Ελβετία έχουν περιουσιακά στοιχεία αξίας μεγαλύτερης των 53 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις ελβετικές φορολογικές αρχές με συνολικό πλούτο περίπου 537 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αν επικρατήσει το «ναι», αυτό θεωρητικά μπορεί να οδηγήσει σε φορολογικά έσοδα περίπου 4,2 δισ. ευρώ.

Οι πλούσιοι καταστρέφουν το περιβάλλον δυσανάλογα;

Αυτά τα φορολογικά έσοδα θα πρέπει να επενδυθούν σε έργα για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τη νεολαία των αριστερών Σοσιαλδημοκρατών (JUSO), που ξεκίνησαν την πρωτοβουλία.

Η ηγέτης τους, η Μίριαμ Χόστετμαν, υποστήριξε ότι οι βαθύπλουτοι καταστρέφουν το κλίμα περισσότερο με την πολυτελή διαβίωσή τους.

«Οι 10 πλουσιότερες οικογένειες στην Ελβετία μαζί προκαλούν τόσες εκπομπές αερίων όσο το 90% του ελβετικού πληθυσμού. Δεν πρέπει να επωμίζεται το κόστος ο γενικός πληθυσμός», δήλωσε.

Η πρόταση έχει προκαλέσει έντονη κριτική από τους επικεφαλής επιχειρήσεων και προειδοποιήσεις ότι μπορεί να πυροδοτήσει μια αποχώρηση των πλουσίων από την Ελβετία μειώνοντας τα συνολικά φορολογικά έσοδα.

Ένας υψηλόβαθμος τραπεζίτης έκανε λόγο για «πυρηνική βόμβα» για τη χώρα. Η κυβέρνηση έχει καλέσει τους ψηφοφόρους να απορρίψουν την πρόταση.

