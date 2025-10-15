Ελβετία: Οι πολίτες θα πουν «Όχι» στην επιβολή φόρου 50% στους βαθύπλουτους – Στις 30 Νοεμβρίου το δημοψήφισμα

Enikos Newsroom

διεθνή

Ελβετία: Οι πολίτες θα πουν «Όχι» στην επιβολή φόρου 50% στους βαθύπλουτους – Στις 30 Νοεμβρίου το δημοψήφισμα
Φωτογραφία: Freepik

Δημοψήφισμα στην Ελβετία επί της προτάσεως για την επιβολή φόρου 50% σε περιουσίες κατόπιν κληρονομιάς ύψους σχεδόν 54 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να απορριφθεί από τους ψηφοφόρους, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Δύο τρίτα των ερωτηθέντων τάχθηκαν κατά της πρωτοβουλίας που επιδιώκει να συγκεντρώσει πόρους που θα αξιοποιηθούν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με μόνο 31% να τάσσονται υπέρ, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στις 8 και 9 Οκτωβρίου σε δείγμα 11.178 ανθρώπων στην Ελβετία από τους δημοσιογραφικούς ομίλους 20 Minuten και Tamedia.

Το δημοψήφισμα θα διενεργηθεί στις 30 Νοεμβρίου.

Σήμερα, περίπου 2.500 φορολογούμενοι στην Ελβετία έχουν περιουσιακά στοιχεία αξίας μεγαλύτερης των 53 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις ελβετικές φορολογικές αρχές με συνολικό πλούτο περίπου 537 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αν επικρατήσει το «ναι», αυτό θεωρητικά μπορεί να οδηγήσει σε φορολογικά έσοδα περίπου 4,2 δισ. ευρώ.

Οι πλούσιοι καταστρέφουν το περιβάλλον δυσανάλογα;

Αυτά τα φορολογικά έσοδα θα πρέπει να επενδυθούν σε έργα για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τη νεολαία των αριστερών Σοσιαλδημοκρατών (JUSO), που ξεκίνησαν την πρωτοβουλία.

Η ηγέτης τους, η Μίριαμ Χόστετμαν, υποστήριξε ότι οι βαθύπλουτοι καταστρέφουν το κλίμα περισσότερο με την πολυτελή διαβίωσή τους.

«Οι 10 πλουσιότερες οικογένειες στην Ελβετία μαζί προκαλούν τόσες εκπομπές αερίων όσο το 90% του ελβετικού πληθυσμού. Δεν πρέπει να επωμίζεται το κόστος ο γενικός πληθυσμός», δήλωσε.

Η πρόταση έχει προκαλέσει έντονη κριτική από τους επικεφαλής επιχειρήσεων και προειδοποιήσεις ότι μπορεί να πυροδοτήσει μια αποχώρηση των πλουσίων από την Ελβετία μειώνοντας τα συνολικά φορολογικά έσοδα.

Ένας υψηλόβαθμος τραπεζίτης έκανε λόγο για «πυρηνική βόμβα» για τη χώρα. Η κυβέρνηση έχει καλέσει τους ψηφοφόρους να απορρίψουν την πρόταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο ΕΟΦ προχώρησε στην απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης συμπληρώματος διατροφής

Φούσκωμα και αέρια: 10 τροφές για άμεση ανακούφιση από γαστρεντερολόγο του Harvard

Πετρέλαιο θέρμανσης: Τι λένε εταιρείες του κλάδου για τις τιμές εκκίνησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Κατατέθηκε το Draft Budgetary Plan (DBP) 2026 – Τι αναφέρει

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που ακολουθεί σε 26 δευτερόλεπτα;

AirPods: Πώς να συνδέστε δύο ακουστικά σε ένα iPhone;
περισσότερα
17:56 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Μίκαελ Σουμάχερ: Οσμή σκανδάλου γύρω από τον θρύλο της F1 – Νοσοκόμα που τον φρόντιζε φέρεται να έπεσε θύμα βιασμού μέσα την έπαυλή του

Αποτροπιασμό προκαλεί η αποκάλυψη ότι μια από τις νοσοκόμες που έχουν αναλάβει την φροντίδα το...
17:42 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Η διάβαση της Ράφα αναμένεται να επαναλειτουργήσει την Πέμπτη

Η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, μεταξύ της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας, αναμένεται ότι θα...
16:47 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Σουηδία: Μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία παρακολουθούν ρωσικό υποβρύχιο στη Βαλτική Θάλασσα

Ο σουηδικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι παρακολουθεί ένα ρωσικό υποβρύχιο που εισήλθε στη Βα...
16:22 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Σοκ στην Αυστρία: Νευροχειρουργός κατηγορείται ότι άφησε την 12χρονη κόρη της να τρυπήσει το κρανίο ασθενούς

Μια υπόθεση που προκαλεί σοκ ήρθε στο φως της δημοσιότητας στην Αυστρία, όταν μια νευροχειρουρ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης