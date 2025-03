Έλον Μασκ: Απέκτησε το 14ο παιδί του

Το 14ο παιδί του απέκτησε ο δισεκατομμυριούχος και σύμβουλος προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Έλον Μασκ.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα αγοράκι, καρπό της σχέσης του με τη Σιβόν Ζίλις – στέλεχος της εταιρείας νευροτεχνολογίας Neuralink του Μασκ – με την οποία ο μεγιστάνας έχει αποκτήσει άλλα τρία παιδιά.

«Συζητήσαμε με τον Έλον και, με αφορμή τα γενέθλια της όμορφης Αρκέντια, θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κοινοποιήσουμε τα νέα για τον υπέροχο και απίστευτο γιο μας, Σέλντον Λικούργκους», έγραψε η Ζίλις σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), χωρίς να διευκρινίζεται πότε γεννήθηκε το παιδί.

Discussed with Elon and, in light of beautiful Arcadia’s birthday, we felt it was better to also just share directly about our wonderful and incredible son Seldon Lycurgus. Built like a juggernaut, with a solid heart of gold. Love him so much ♥️

— Shivon Zilis (@shivon) February 28, 2025