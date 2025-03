Έλον Μασκ: «Αν κλείσω το Starlink, η Ουκρανία θα χάσει τον πόλεμο»

Ο δισεκατομμυριούχος και επικεφαλής του DOGE, Έλον Μασκ, τόνισε την Κυριακή τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει το δορυφορικό σύστημα επικοινωνίας Starlink, το οποίο του ανήκει, για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στον πόλεμο.

Το Starlink, ανέφερε μέσω X, «είναι η ραχοκοκαλιά του ουκρανικού στρατού».

«Ολόκληρο το μέτωπο θα κατέρρεε αν το έκλεινα», πρόσθεσε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, μέγας υποστηρικτής και σύμβουλος του Aμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

I literally challenged Putin to one on one physical combat over Ukraine and my Starlink system is the backbone of the Ukrainian army. Their entire front line would collapse if I turned it off. What I am sickened by is years of slaughter in a stalemate that Ukraine will… — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025



Δήλωσε πως τον έχει αηδιάσει η «πολυετής σφαγή», προέβλεψε πως η Ουκρανία «αναπόφευκτα θα χάσει» τον πόλεμο και κάλεσε να κλείσει συμφωνία ειρήνης «τώρα!».

Αργότερα, ο κ. Μασκ διευκρίνισε πως δεν θα κλείσει το Starlink. «Για να είμαι απόλυτα σαφής, ανεξαρτήτως με το πόσο διαφωνώ με την πολιτική της Ουκρανίας, τα τερματικά του Starlink δεν θα απενεργοποιηθούν ποτέ», σημείωσε.

«Απλά λέω ότι, χωρίς το Starlink, οι ουκρανικές γραμμές θα κατέρρεαν, καθώς οι Ρώσοι μπορούν να παρεμβάλλονται σε όλες τις επικοινωνίες», εξήγησε προσθέτοντας «ποτέ δεν θα κάναμε τέτοιο πράγμα διότι θα χάναμε το διαπραγματευτικό χαρτί».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι, αντέδρασε στην αρχική ανάρτηση του κ. Μασκ διατεινόμενος μέσω X ότι το κόστος του Starlink καλύπτεται από το πολωνικό υπουργείο ψηφιακού μετασχηματισμού, ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο και προσθέτοντας πως «αν η SpaceX αποδειχθεί αναξιόπιστος εταίρος, θα αναγκαστούμε να αναζητήσουμε άλλους προμηθευτές».

Starlinks for Ukraine are paid for by the Polish Digitization Ministry at the cost of about $50 million per year.

The ethics of threatening the victim of aggression apart, if SpaceX proves to be an unreliable provider we will be forced to look for other suppliers. https://t.co/WaJWCklgPE — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) March 9, 2025



Η παρέμβαση του κ. Σικόρσκι αντιμετωπίστηκε με ειρωνεία από τον Μασκ. «Σώπασε, ανθρωπάκι. Πληρώνεις μικρό κλάσμα του κόστους. Και δεν υπάρχει υποκατάστατο για το Starlink».

Be quiet, small man. You pay a tiny fraction of the cost. And there is no substitute for Starlink. — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025



Ο Aμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, επιτέθηκε επί προσωπικού στον κ. Σικόρσκι, αναφέροντας μέσω X -στον προσωπικό του λογαριασμό, όχι στον υπουργικό- ότι ο πολωνός ομόλογός του «επινοεί πράγματα».

«Κανένας δεν απείλησε να αποκλείσει την πρόσβαση της Ουκρανίας στο Starlink», συνέχισε. «Και πείτε ευχαριστώ διότι χωρίς το Starlink η Ουκρανία θα είχε χάσει τον πόλεμο εδώ και καιρό και οι Ρώσοι θα ήταν στα σύνορα με την Πολωνία αυτή τη στιγμή», συμπλήρωσε.

Just making things up.

No one has made any threats about cutting Ukraine off from Starlink And say thank you because

without Starlink Ukraine would have lost this war long ago and Russians would be on the border with Poland right now https://t.co/ImeiHFgaaw — Marco Rubio (@marcorubio) March 9, 2025



Οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ μοιάζουν να αποπειρώνται στροφή 180° της αμερικανικής πολιτικής στον πόλεμο στην Ουκρανία και την περασμένη εβδομάδα ανέστειλαν -τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας- τη στρατιωτική βοήθεια που παρέχουν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Ο τόνος τους είναι εξάλλου ασυνήθιστα ωμός έναντι των Ευρωπαίων συμμάχων τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ