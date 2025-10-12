Έκρηξη σε εργοστάσιο στο Τενεσί: Οι 18 αγνοούμενοι θεωρούνται όλοι νεκροί

Enikos Newsroom

διεθνή

Έκρηξη σε εργοστάσιο στο Τενεσί: Οι 18 αγνοούμενοι θεωρούνται όλοι νεκροί

Δεκαοκτώ άνθρωποι οι οποίοι είχαν κηρυχτεί αγνοούμενοι μετά την έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στις νότιες ΗΠΑ θεωρούνται πλέον όλοι νεκροί, ανακοίνωσε χθες Σάββατο ο σερίφης της περιοχής.

«Μπορούμε να υποθέσουμε αυτή τη στιγμή πως είναι αποβιώσαντες», καθώς «δεν βρέθηκε κανένας επιζήσας», είπε ο Κρις Ντέιβις, ο σερίφης της κομητείας Χάμφρις, στην πολιτεία Τενεσί, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την επομένη της καταστροφής.

Πρόσθεσε πως «θα προχωρήσουμε στην αναγνώριση των πτωμάτων» με το γενετικό υλικό που ανασύρθηκε ή μένει να βρεθεί στον τόπο του δυστυχήματος.

Η έκρηξη προχθές Παρασκευή περί τις 07:45 (τοπική ώρα· 15:45 ώρα Ελλάδας) κατέστρεψε ολοσχερώς κτίριο εργοστασίου της εταιρείας Accurate Energetic Systems.

Οι αρχές είχαν δώσει αρχικά απολογισμό 19 αγνοουμένων, πριν τον αναθεωρήσουν οριακά προς τα κάτω.

Η εγκατάσταση βρισκόταν κοντά στην κοινότητα Μπάκσνορτ, μέσα σε δασική έκταση, μακριά από αστικές ζώνες, πάνω από 80 χιλιόμετρα δυτικά της Νάσβιλ, πρωτεύουσας της πολιτείας Τενεσί.

Συντρίμμια εκτοξεύτηκαν και διασκορπίστηκαν σε έκταση 800 τετραγωνικών μέτρων γύρω από το εργοστάσιο, είπε ο Κρις Ντέιβις προχθές Παρασκευή, και πολυμελής ομάδα επιθεώρησε την τοποθεσία για να εγγυηθεί πως δεν υπήρχαν χημικές ουσίες που θα καθιστούσαν το έργο των αρχών επικίνδυνο.

Ο σερίφης απέφυγε χθες Σάββατο να αποκλείσει το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

«Μπορεί να περάσουν μέρες, εβδομάδες, αν όχι μήνες, προτού να μπορούμε να το κάνουμε», εξήγησε στον Τύπο.

Διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες ανάπτυξαν ομάδες επιτόπου, ανάμεσά τους η υπηρεσία αλκοόλ, καπνού, πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών (ATF) και η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI), σημείωσε ακόμη ο σερίφης.

Εικόνες από ελικόπτερο που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικούς σταθμούς προχθές Παρασκευή έδειχναν κτίριο που είχε καταστραφεί εντελώς και καιγόταν και οχήματα διαλυμένα από την έκρηξη.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω του ιστοτόπου της, η Accurate Energetic Systems έκανε λόγο για «τραγικό δυστύχημα».

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι στις οικογένειες, στους συναδέλφους και στον πληθυσμό που επλήγη από το συμβάν αυτό», πρόσθεσε η διοίκηση της επιχείρησης.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1980, λέει πως «ειδικεύεται στην ανάπτυξη, την κατασκευή, τον χειρισμό και την αποθήκευση μεγάλης γκάμας προϊόντων των τομέων της ενέργειας και των εκρηκτικών για τους τομείς της άμυνας, της αεροδιαστημικής και των εμπορικών κατεδαφίσεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

