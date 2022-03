Εισβολή στην Ουκρανία: Μία εβδομάδα πολεμικών επιχειρήσεων – Ανελέητο σφυροκόπημα σε μεγάλες πόλεις

Στις 24 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με όλο τον πλανήτη να παρακολουθεί συγκλονισμένος τις δραματικές εξελίξεις. Η εισβολή συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα, με σήμερα να καταγράφεται η όγδοη ημέρα πολεμικών επιχειρήσεων και συγκρούσεων.

Ο πόλεμος, ο μεγαλύτερος σε κλίμακα των τελευταίων δεκαετιών στην Ευρώπη, έχει ήδη ωθήσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο Ουκρανούς να φύγουν από τα σπίτια τους και τη χώρα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Στον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη ρωσική και την ουκρανική αντιπροσωπεία που πραγματοποιήθηκε σήμερα, συμφωνήθηκε Ρωσία και Ουκρανία να προχωρήσουν “σύντομα” σε έναν τρίτο γύρο συνομιλιών, ανέφερε Ουκρανός διαπραγματευτής.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, οι δύο πλευρές κατέληξαν ωστόσο σε μια συμφωνία για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων για την απομάκρυνση αμάχων. Η συμφωνία περιλαμβάνει και μια πιθανή προσωρινή κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των εκκενώσεων. Ο διαπραγματευτής τόνισε πάντως ότι το Κίεβο «δεν έλαβε τα αποτελέσματα που υπολόγιζε» κατά τις σημερινές συνομιλίες.

Οι Ρώσοι διαπραγματευτές που συμμετείχαν στις σημερινές συνομιλίες με τους Ουκρανούς ομολόγους τους επιβεβαίωσαν ότι συμφώνησαν να «στηρίξουν» τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων για τους αμάχους που θέλουν να φύγουν από την Ουκρανία. Σύμφωνα με έναν Ρώσο διαπραγματευτή, τις δηλώσεις του οποίου μετέφερε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το πρακτορείο Interfax, συμφωνήθηκε επίσης μια «πιθανή» κατάπαυση του πυρός γύρω από αυτούς τους διαδρόμους. Ο ίδιος είπε ότι θεωρεί ότι αυτή είναι «ουσιαστική πρόοδος» στις συνομιλίες, κατά τις οποίες συζητήθηκαν «στρατιωτικά και ανθρωπιστικά ζητήματα» αλλά και η μελλοντική πολιτική διευθέτηση της σύγκρουσης.

The second round of negotiations is over. Unfortunately, the results Ukraine needs are not yet achieved. There is a solution only for the organization of humanitarian corridors… pic.twitter.com/0vS72cwYSX

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022