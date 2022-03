Ουκρανία: 8η ημέρα βομβαρδισμών – Ανελέητο σφυροκόπημα στο Κίεβο – LIVE ΕΙΚΟΝΑ

Για όγδοη ημέρα συνεχίζεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με τις ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύουν σφοδρές επιθέσεις εναντίον μεγάλων πόλεων: Κίεβο, Χάρκονο, Χερσώνα, Ζαπορίζια, Μαριούπολη είναι όλες στο στόχαστρο με τις ουκρανικές δυνάμεις να αντιστέκονται σθεναρά.

Το Κίεβο σφυροκοπείται και σήμερα, ενώ πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας, στα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Λίγο νωρίτερα σήμερα το απόγευμα ξεκίνησαν οι νέες συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας με κεντρικό θέμα των διαπραγματεύσεων την κατάπαυση πυρός. Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν λίγο πριν από τις 20.00 με συμφωνία για τρίτο γύρο συνομιλίων και ανθρωπιστικό διάδρομο για την απομάκρυνση κατοίκων από βομβαρδισμένα χωριά και πόλεις.

Ο Μακρόν δήλωσε το απόγευμα ότι θεωρεί ότι «τα χειρότερα είναι μπροστά μας» μετά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Πούτιν, που έγινε με πρωτοβουλία της Μόσχας. Ο Πούτιν γνωστοποίησε μέσω του προέδρου της Γαλλίας «την πολύ μεγάλη του αποφασιστικότητα» στην συνέχιση της επίθεσής του, στόχος της οποίας είναι «να αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Ζελένσκι τόνισε ο απόγευμα ότι θέλει να διαπραγματευτεί απευθείας με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, που είναι ο «μόνος τρόπος να σταματήσει ο πόλεμος» μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Λέει ότι αν πέσει η Ουκρανία, η Ρωσία θα κυνηγήσει χώρες της Βαλτικής και της Ανατολικής Ευρώπης.

Ρωσικές δυνάμεις εντείνουν τις επιχειρήσεις τους για να πάρουν τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Οι Ρώσοι επιχειρούν να σπάσουν ένα οδόφραγμα προς το εργοστάσιο που είχε ανεγερθεί από κατοίκους και στρατιώτες, δήλωσε ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών Άντον Γερασένκο σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

Ένας άλλος σύμβουλος, ο Βαντίμ Ντενισένκο, είπε ότι η κατάσταση είναι ανησυχητική με τους Ρώσους να εισέρχονται στην πόλη Ενερχοντάρ όπου ζουν οι εργαζόμενοι του εργοστασίου.

Η Ρωσία έχει ήδη καταλάβει το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στο Τσερνόμπιλ, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου.

«Κανείς δεν θα μας απειλήσει με πυρηνικά» τόνισε σε διάγγελμά του ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστηρίζοντας πως το πλάνο της «επιχείρησης» στην Ουκρανία προχωράει βάσει σχεδίου. «Όλοι οι στόχοι που τέθηκαν επιτυγχάνονται με επιτυχία», δήλωσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε πως «οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι είναι “ένας λαός”» και ότι «οι Ουκρανοί απειλούνται και υποβάλλονται σε πλύση εγκεφάλου». Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ισχυρίστηκε για ακόμη μία φορά πως η Ρωσία πολεμά τους «νεοναζί» και ότι οι άμαχοι χρησιμοποιούνται ως «ανθρώπινες ασπίδες». Επίσης κατηγόρησε την Ουκρανία για υπερεθνικιστική προπαγάνδα. «Μόνο ναζί πολεμούν έτσι» είπε, ενώ υποστήριξε ακόμη πως οι Ουκρανοί πυροβολούν με ελεύθερους σκοπευτές όσους επιχειρούν να απομακρυνθούν.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποσχέθηκε αποζημίωση 7 εκατομμύρια ρούβλια (περίπου 60.000 ευρώ) σε κάθε οικογένεια νεκρού στρατιώτη που έλαβε μέρος στις ρωσικές επιχειρήσεις κατά της Ουκρανίας, και 5 εκατομμύρια ρούβλια (45.000 ευρώ) στους τραυματίες και τους ανάπηρους πολέμους και μόνιμη σύνταξη στους τελευταίους.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτιμά ότι ο λευκορωσικός στρατός έχει ήδη λάβει εντολή να εισβάλει στην ουκρανική επικράτεια.

Το Κίεβο έχει αναφέρει ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί το έδαφος της Λευκορωσίας για να εξαπολύει πυραυλικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις και το Μινσκ επέτρεψε στον ρωσικό στρατό να εισέλθει στο ουκρανικό έδαφος.

Russia’s invasion of Ukraine entered its second week, an apparent tactical failure so far, with its main assault force stalled for days on a highway north of Kyiv and other advances halted at the outskirts of cities it is bombing into wastelands https://t.co/0xN7fBSq7O pic.twitter.com/imvaeS3oUw

— Reuters (@Reuters) March 3, 2022