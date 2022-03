Ζελένσκι: “Δεν θέλω να μείνουμε στην Ιστορία όπως οι 300 Σπαρτιάτες” – Ζητεί απευθείας διαπραγμάτευση με Πούτιν

Σε δραματικούς τόνους το νέο μήνυμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δήλωσε έτοιμος για απευθείας διαπραγματεύσεις του ιδίου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς, όπως τόνισε, είναι ο “μόνος τρόπος να σταματήσει ο πόλεμος” μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

“Δεν θέλω η ιστορία να μας καταγράψει ως έναν θρύλο, όπως αυτό των 300 της Σπαρτιατών. Θέλω ειρήνη”, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος απευθυνόμενος στους πολίτες της χώρας του, και όχι μόνο, τη στιγμή που μαίνονται οι συγκρούσεις μεταξύ των ρωσικών και των ουκρανικών δυνάμεων. “Δεν επιτιθέμεθα στη Ρωσία και δεν σκοπεύουμε να της επιτεθούμε. Τι θέλετε από εμάς; Αφήστε τη γη μας”, είπε ο Ζελένσκι.

Και ενώ ένας νέος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ αντιπροσωπειών των δύο χωρών έχει ξεκινήσει, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο σε απευθείας διαπραγματεύσεις.

Είναι ο “μόνος τρόπος να σταματήσει ο πόλεμος” μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, είπε. “Πρέπει να μιλήσω με τον Πούτιν (…) γιατί είναι ο μόνος τρόπος να σταματήσει αυτός ο πόλεμος”, δήλωσε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Όπως εξήγησε, είναι “ανοιχτός” και “έτοιμος να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις” του Ρώσου προέδρου. “Κάτσε μαζί μου. Απλά όχι 30 μέτρα μακριά όπως με… (τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν)”, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Κάλεσε επίσης τη Δύση να αυξήσει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, προειδοποιώντας ότι η υπόλοιπη Ευρώπη θα απειληθεί εάν επιτραπεί στη Ρωσία να προχωρήσει. Εάν πέσει η Ουκρανία, η Ρωσία θα κυνηγήσει χώρες της Βαλτικής και της Ανατολικής Ευρώπης, προειδοποίησε.

“Αν δεν έχετε τη δύναμη να κλείσετε τους ουρανούς, τότε δώστε μου αεροπλάνα! Θεός φυλάξοι, Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία θα είναι οι επόμενες. Πιστέψτε με”, τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Ουκρανός πρόεδρος.

“I don’t want Ukraine’s history to be a legend about 300 Spartans. I want peace.”

Ukrainian President Volodymyr Zelensky addresses his country in the face of the Russian invasion. pic.twitter.com/fXZu6igpsr

— CNN (@CNN) March 3, 2022