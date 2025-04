ΕΕ: «Μηδενικούς δασμούς» στα βιομηχανικά προϊόντα προτείνουν στις ΗΠΑ οι Βρυξέλλες – Αντιδράσεις για τη «ζώνη ελευθέρου εμπορίου» που πρότεινε ο Μασκ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε στην ΗΠΑ να εξαιρεθούν από τους δασμούς πλήρως και αμοιβαία τα βιομηχανικά προϊόντα, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί ένας εμπορικός πόλεμος ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Προτείναμε μηδενικούς δασμούς για τα βιομηχανικά προϊόντα (…) Η Ευρώπη είναι πάντα έτοιμη να συνάψει μια καλή συμφωνία» με τις ΗΠΑ, είπε η Φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες.

Αλλά «είμαστε επίσης έτοιμοι να απαντήσουμε με αντίμετρα και να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας» απέναντι στην επιθετική εμπορική πολιτική του Τραμπ, προειδοποίησε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προωθεί μια πολιτική προστατευτισμού άνευ προηγουμένου από τη δεκαετία του 1930, αυξάνοντας τους τελωνειακούς δασμούς για όλες τις χώρες.

Στα εμπορεύματα που προέρχονται από την ΕΕ επιβλήθηκαν δασμοί 20%.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να διαπραγματευτεί με την Ουάσινγκτον, προετοιμάζοντας παράλληλα αντίμετρα, στην περίπτωση που οι συνομιλίες δεν καρποφορήσουν.

Μια πρόταση παρόμοια με τους μηδενικούς δασμούς που εισηγήθηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε το Σάββατο ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος και μέλος της κυβέρνησης Τραμπ, Έλον Μασκ, μιλώντας για μια «ζώνη ελευθέρου εμπορίου» μεταξύ της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

