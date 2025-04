Στο τραπέζι των συνομιλίων ΗΠΑ-Ουκρανία για τα ορυκτά – Νέος γύρος διαπραγματεύσεων στην Ουάσινγκτον

Η Ουκρανία θα στείλει αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον «εντός της εβδομάδας» για διαβουλεύσεις σχετικά με τη συμφωνία που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση και αφορά τα στρατηγικής σημασίας ορυκτά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να εξασφαλίσουν προνομιακή πρόσβαση σε αυτά, στο πλαίσιο της στήριξης που παρείχαν στο Κίεβο μετά τη ρωσική εισβολή, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική κυβέρνηση.

Η ουκρανική ομάδα θα έχει αποστολή να «προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις» επί αυτού του «στρατηγικού» κειμένου και θα περιλαμβάνει εκπροσώπους των «υπουργείων Οικονομίας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικονομικών», διευκρίνισε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Γιούλια Σβιριντένκο σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

This week, Ukraine will send a delegation to Washington to move forward with negotiations on a strategic agreement with the United States regarding critical natural resources.

This dialogue reflects the strategic interests of both nations and our shared commitment to building a…

— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) April 7, 2025