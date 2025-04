Δύο νεκροί και πέντε τραυματίες έπειτα από πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα – Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε ακόμη τραυματίστηκαν από τα πυρά ενόπλου σε πανεπιστημιούπολη του Ταλαχάσι, στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία.

Ο Τζέισον Τραμπάουερ, επικεφαλής της αστυνομίας στο Florida State University (FSU), δήλωσε: «Δύο άνθρωποι πέθαναν και πέντε έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο με τραύματα από σφαίρες». Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, ο 20χρονος Φίνιξ Άικνερ, ο οποίος είναι γιος της βοηθού σερίφη της κομητείας Λίον.

I am a current student at Florida State University. This is the video I took while being escorted out by police. I was in class when the shooting started, in the building next to where the sh**ters were. pic.twitter.com/TfuRbp2301

— Holden Mamula (@ignqiny) April 17, 2025