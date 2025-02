Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Καταδίκασε τις κυρώσεις Τραμπ – «Απειλείται η ανεξαρτησία του» λέει η ΕΕ

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) καταδίκασε σήμερα την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις εις βάρος των στελεχών και των εργαζομένων του και δεσμεύθηκε να συνεχίσει να αποδίδει δικαιοσύνη στον κόσμο.

«Το ΔΠΔ καταδικάζει τη δημοσίευση από τις ΗΠΑ διατάγματος το οποίο έχει στόχο να επιβάλει κυρώσεις σε στελέχη του και να βλάψει το ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό του έργο», τόνισε το Δικαστήριο σε ανακοίνωσή του.

«Το Δικαστήριο στηρίζει απόλυτα το προσωπικό του και δεσμεύεται να συνεχίσει να αποδίδει δικαιοσύνη και να ξαναδίνει ελπίδα σε εκατομμύρια αθώα θύματα ωμοτήτων σε όλο τον κόσμο, κάθε φορά που του ζητείται», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Χθες Πέμπτη, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επιβάλει κυρώσεις στο ΔΠΔ, το οποίο κατηγόρησε για «παράνομες και αβάσιμες ενέργειες εναντίον της Αμερικής και του στενού συμμάχου μας, του Ισραήλ».

Στο πλαίσιο αυτών των κυρώσεων απαγορεύεται η είσοδος στις ΗΠΑ σε υψηλόβαθμα στελέχη του ΔΠΔ και σε άλλους εργαζόμενους σε αυτό, όπως και σε στενούς τους συγγενείς αλλά και σε όποιον θεωρείται ότι συνεργάστηκε με έρευνες του Δικαστηρίου, ενώ παγώνουν και τα περιουσιακά τους στοιχεία στις ΗΠΑ.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ «συνεχάρη» τον Τραμπ για την απόφασή του.

I strongly commend @POTUS President Trump’s executive order imposing sanctions on the so-called “international criminal court”.

The ICC aggressively pursues the elected leaders of Israel, the only democracy in the Middle East.

The ICC has no jurisdiction – Israel and the U.S.… pic.twitter.com/n8E1fv4zh2

— Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) February 7, 2025