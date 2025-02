Διάσκεψη Ασφαλείας Μονάχου: «Σοκ και δέος» από την επίθεση του Τζέι Ντι Βανς στην ευρωπαϊκή δημοκρατία – Οι πληρωμένες απαντήσεις που εισέπραξε

Κάκιστες εντυπώσεις άφησε στην Γηραιά Ήπειρο η ομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς στην Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, όπου το No.2 στην αμερικανική ηγεσία επιχείρησε να δώσει μαθήματα Δημοκρατίας στους Ευρωπαίους ηγέτες, για να εισπράξει φυσικά πληρωμένες απαντήσεις από τους εκπροσώπους της Γερμανίας και της Σουηδίας.

«Στη Βρετανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη, η ελευθερία του λόγου, φοβάμαι ότι βρίσκεται σε υποχώρηση», είπε ο Βανς. Αναφερόταν στο γεγονός ότι πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας κατά της Meta σχετικά με τον χειρισμό κάποιου πολιτικού περιεχομένου.

«Αν η Δημοκρατία σας κινδυνεύει με μερικές ρωσικές διαφημίσεις, τότε δεν είναι και πολύ δυνατή» δήλωσε αναφερόμενος στο γεγονός ότι στην Ρουμανία ακυρώθηκαν οι εκλογές επειδή εκτιμήθηκε ότι το αποτέλεσμά τους ήταν επηρεασμένο από τις διαφημίσεις που αγόρασε στα ρουμανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ρωσία.

«Μπορείτε να πιστεύετε ότι δεν είναι σωστό η Ρωσία να αγοράζει διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επηρεάσει τις εκλογές σας. Εμείς σίγουρα το πιστεύουμε. Μπορείτε να το καταδικάσετε ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά αν η δημοκρατία σας μπορεί να καταστραφεί με μερικές ψηφιακές διαφημίσεις αξίας 100.000 δολαρίων από μια ξένη χώρα, τότε δεν ήταν πολύ ισχυρή εξ αρχής», τόνισε.

Όπως ισχυρίστηκε, η υπόθεση της Ρουμανίας καταδεικνύει «μια εσωτερική απειλή στην Ευρώπη, και αυτό είναι η υποχώρηση από ορισμένες από τις θεμελιώδεις αξίες της». Σημείωσε ότι αυτό είναι ένδειξη ότι η ελευθερία της έκφρασης «υποχωρεί» ιδιαίτερα στην Ευρώπη, και είπε ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα «παλέψει» για να «υπερασπιστεί» την ελευθερία της έκφρασης.

Το Reuters σχολίασε ότι το ακροατήριο είχε μείνει κατάπληκτο με αυτά που άκουγε και ότι στην αίθουσα επικρατούσε μια «εκκωφαντική σιωπή».

Ο Ουκρανός βουλευτής, Oleksiy Honcharenko, ο οποίος ήταν στην αίθουσα δήλωσε ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να ειπωθεί για την ομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, είναι «ο πλήρης εξευτελισμός όλων των Ευρωπαίων ηγετών». «Οι άνθρωποι στην αίθουσα είναι σοκαρισμένοι», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ.

— Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) February 14, 2025