«Δεν είναι της Κάρι, είναι δικό μου»: Αγανακτισμένος κάτοικος διώχνει τουρίστες από το διάσημο σπίτι του «Sex and the City» – Ο καθημερινός εφιάλτης που βιώνει

Ένας αγανακτισμένος κάτοικος του West Village της Νέας Υόρκης, όπου βρίσκεται η περίφημη συνοικία που «φιλοξένησε» το σπίτι της Κάρι Μπράντσο στην εμβληματική σειρά «Sex and the City», καταγράφηκε σε βίντεο να διώχνει τουρίστες που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο, ξεκαθαρίζοντάς τους: «Δεν είναι της Κάρι, είναι δικό μου!».

«Δεν μπορείτε απλά να καταλαμβάνετε τον δρόμο», είπε ο άνδρας σε βίντεο που γρήγορα έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αυτό συμβαίνει συνέχεια».

«Προσπαθώ να μην το κάνω αυτό, αλλά μερικές φορές οι άνθρωποι ξεπερνούν τα όρια και δεν μπορώ να το ανεχτώ», πρόσθεσε.

Παρ’ όλα αυτά, η αγανάκτησή του υποχώρησε ευγενικά. «Ευχαριστώ πολύ που καταλαβαίνετε, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Και να θυμάστε, αυτό δεν είναι άδειο, είναι ιδιωτική κατοικία, και δεν είναι της Κάρι, είναι δικό μου».

Οι τουρίστες αντιμετώπισαν το ξέσπασμά του με γέλια, αλλά η αγανάκτηση των κατοίκων της περιοχής για την κοσμοσυρροή των θαυμαστών του σόου δεν είναι κάτι καινούργιο.

Sex and the City Apartment Owner Confronts Tourists: ‘It’s Not Carrie’s, It’s Mine!’ pic.twitter.com/V0G9f4B1sx — New York Post (@nypost) March 19, 2025



Τo εμβληματικό κτίριο, κατασκευασμένο με το οικοδομικό υλικό brownstone, της Perry Street, το οποίο χρονολογείται από το 1866, εμφανίστηκε συχνά ως το σπίτι του χαρακτήρα της «Κάρι Μπράντσο» που υποδύθηκε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο «Sex & the City».

Από την προβολή της σειράς για έξι σεζόν στο HBO μέχρι το τέλος της το 2004, καθώς και στις δύο κινηματογραφικές ταινίες και το πρόσφατο σίκουελ «And Just Like That», η τοποθεσία έχει μετατραπεί σε αξιοθέατο για αμέτρητους τουρίστες, που ποζάρουν καθημερινά για φωτογραφίες, κάνοντας τη ζωή των ντόπιων αφόρητη.

Το βράδυ της Τετάρτης, ο ίδιος κάτοικος εμφανίστηκε ξανά, αυτή τη φορά για να βγάλει βόλτα τον σκύλο του. «Τραβήξτε όσες φωτογραφίες θέλετε, αλλά σας παρακαλώ, μην στέκεστε εκεί», είπε ευγενικά σε έναν περαστικό. «Συνεχίστε τον δρόμο σας».

Ωστόσο, ήταν λιγότερο ευγενικός με έναν δημοσιογράφο της New York Post που τον πλησίασε. «Μιλάω συνέχεια με τουρίστες, αλλά δεν μιλάω με τον Τύπο», απάντησε απότομα. «Αυτό που κάνετε είναι αλητεία. Δεν είναι κινηματογραφικό στούντιο».

A moment happened for me today; finally a picture in front of 66 Perry Street. Home of Sex and the City’s Carrie Bradshaw. 🤘🏾✨💋 pic.twitter.com/Xy0sIqdJdd — ✨𝐂𝐚𝐯𝐢𝐚𝐫 𝐂𝐨𝐰𝐛𝐨𝐲✨ (@_StixxInTheCity) July 24, 2017



Μερικοί επισκέπτες βρήκαν την αντίδρασή του υπερβολική.

«Το να στέκεσαι για λίγο στον δρόμο είναι αλητεία;», αναρωτήθηκε η Άντρεα Λότον, που είχε έρθει με την 17χρονη εγγονή της. «Είναι τρελό. Δεν κάνω πάρτι εδώ. Απλώς ήθελα να δω το σπίτι και να βγάλω μια φωτογραφία».

Today’s West Village adventure: 66 Perry Street, also known as the brownstone Sarah Jessica Parker’s Carrie Bradshaw called home in “Sex and the City.” pic.twitter.com/bx9UPekJ9T — Sarah Bahr (@smbahr14) July 4, 2022



Άλλοι, όμως, αναγνώρισαν το πρόβλημα.

«Καταλαβαίνω πόσο ενοχλητικό θα ήταν να βγαίνεις από το σπίτι σου και να βλέπεις συνεχώς κόσμο να σε περιμένει», δήλωσε η 22χρονη Τζούλια Σιτς, που χαρακτήρισε τον εαυτό της «εμμονική» με τη σειρά. «Εγώ ήμουν πολύ διακριτική, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος θα χτυπούσε την πόρτα. Αυτό είναι τρελό».

Η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που ο ιδιοκτήτης της κατοικίας έχει δοκιμάσει διάφορα μέτρα για να κρατήσει τους τουρίστες σε απόσταση: έχει τοποθετήσει αλυσίδα στην είσοδο, πινακίδες «απαγορεύεται η είσοδος» και πρόσφατα κατέθεσε αίτημα προς την Επιτροπή Διατήρησης Μνημείων της Νέας Υόρκης για να τοποθετήσει σιδερένια πύλη.

«Το σπίτι μου έχει γίνει παγκόσμιος τουριστικός προορισμός», ανέφερε στην αίτηση. «Η σειρά προβάλλεται συνεχώς σε 34 διαφορετικές γλώσσες, με αποτέλεσμα να αυξάνεται συνεχώς η ροή θαυμαστών από τις ΗΠΑ και ολόκληρο τον κόσμο».

The residents at 66 Perry Street in New York City, the setting for Carrie Bradshaw’s house in ‘Sex and the City,’ are finally getting a gate. https://t.co/LEg8AoSliU — The Cut (@TheCut) March 19, 2025



Στην ίδια αίτηση, ο ιδιοκτήτης περιέγραψε την καθημερινή του πραγματικότητα: «Ανά πάσα στιγμή της ημέρας ή της νύχτας, υπάρχουν ομάδες επισκεπτών μπροστά από το σπίτι που βγάζουν φωτογραφίες με φλας, συνομιλούν δυνατά, ανεβάζουν βίντεο στα social media ή γυρίζουν βίντεο για το TikTok».

I love you, but I love me more 🍸 my dreams came true this weekend visiting 66 Perry Street, otherwise known as Carrie Bradshaw’s apartment in Sex & The City!!!! pic.twitter.com/CwFFqQjNlk — V (@Vicsecret_) April 8, 2019



Ακόμη και οι «παράνομοι επισκέπτες» δεν λείπουν. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, έχουν υπάρξει περιπτώσεις τουριστών που προσπάθησαν να μπουν μέσα από την κεντρική πόρτα.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο είναι ο ιδιοκτήτης της κατοικίας ή απλώς ένας αγανακτισμένος ενοικιαστής, αλλά το πρόβλημα φαίνεται να έχει ξεπεράσει κάθε όριο για όσους μένουν εκεί.