Δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων Ιράν – ΗΠΑ για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Τεχεράνης

Αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν αναμένεται να συνεχίσουν σήμερα στην Ρώμη τις συνομιλίες για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Τεχεράνης, μια εβδομάδα μετά τον πρώτο γύρο, που χαρακτηρίστηκε «εποικοδομητικός» κι από τις δυο πλευρές.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή, ο Στιβ Γουίτκοφ, είναι επικεφαλής των αντιπροσωπειών που θα συνεχίσουν τις συνομιλίες με μεσολάβηση του Ομάν, όπως και στον πρώτο γύρο, που διεξήχθη στη Μούσκατ.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση αυτού του επιπέδου μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ, το 2018, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, από τη διεθνή συμφωνία του 2015 που επέβαλε περιορισμούς στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση μέρους των κυρώσεων σε βάρος του, επισήμως το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ).

JUST IN: 🇮🇷🇺🇸 Iran says its ability to enrich uranium, which is used to make nuclear weapons, is not up for negotiation with the US. pic.twitter.com/ECV3XN9i4j

