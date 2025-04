Clem Burke: Πέθανε ο ντράμερ των Blondie σε ηλικία 70 ετών

Με «βαθύτατη θλίψη», οι Blondie ανακοίνωσαν τον θάνατο του ντράμερ τους, Clem Burke, σε ηλικία 70 ετών, έπειτα από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Η είδηση της απώλειας του Burke μεταδόθηκε μέσω ανακοίνωσης από τη Ντέμπι Χάρι και τον Κρις Στέιν.

«Με βαθύτατη θλίψη σας ενημερώνουμε για τον θάνατο του αγαπημένου μας φίλου και μέλους της μπάντας Clem Burke, έπειτα από μια ιδιωτική μάχη με τον καρκίνο», ανέφεραν οι δύο συνεργάτες του στους Blondie.

«Ο Clem δεν ήταν απλώς ένας ντράμερ, ήταν η καρδιά των Blondie. Το ταλέντο του, η ενέργεια και το πάθος του για τη μουσική ήταν ανεπανάληπτα, και οι συνεισφορές του στον ήχο και την επιτυχία μας είναι ανυπολόγιστες. Πέρα από τη μουσική του ικανότητα, ο Clem ήταν μια πηγή έμπνευσης τόσο πάνω όσο και κάτω από τη σκηνή. Το ζωντανό του πνεύμα, ο μεταδοτικός ενθουσιασμός του και η αδιάκοπη εργασιακή του ηθική άγγιξαν όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους.

Η ανακοίνωση σημείωσε επίσης πως η επιρροή του Burke «ξεπέρασε κατά πολύ τους Blondie», επισημαίνοντας την εκτενή καριέρα του, η οποία περιλάμβανε συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Eurythmics, Ramones, Bob Dylan, Bob Geldof, Iggy Pop, Joan Jett, Chequered Past, The Fleshtones, The Romantics, Dramarama, The Adult Net, The Split Squad, The International Swingers, L.A.M.F., Empty Hearts, Slinky Vagabond και οι Go-Go’s.

Αν και ο Burke δεν ήταν ιδρυτικό μέλος των Blondie, εντάχθηκε στην μπάντα το 1975 και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην άνοδό τους, ενώ συμμετείχε σε κάθε τους δίσκο.

Μετά τη διάλυση της μπάντας το 1982, ο Burke έγινε μία από τις πιο περιζήτητες φιγούρες στη ροκ, παίζοντας με μπάντες όπως οι Ramones, ενώ οι Blondie έκαναν μια παύση.

Το 1997, επανενώθηκε με τους Blondie έπειτα από 15 χρόνια αποχής, και κατά τη διάρκεια του δεύτερου κεφαλαίου της καριέρας τους, η μπάντα κυκλοφόρησε πέντε ακόμη άλμπουμ, με το πιο πρόσφατο να είναι το «Pollinator» του 2017.

Εκτός από τους Blondie, ο Burke πραγματοποίησε την τελευταία του περιοδεία τον Μάρτιο του 2024 στη Βρετανία με το side-project του, Lust For Life, μια μπάντα που περιλάμβανε επίσης τους Γκλεν Μάτλοκ και Κέβιν Άρμστρονγκ και παρουσίαζε τη μουσική του Iggy Pop.

Με πληροφορίες από: Far Out Magazine