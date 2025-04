Πέθανε ο θρυλικός μπασίστας Ντέιβ Άλεν των Gang of Four

Ο κόσμος της post-punk μουσικής σκηνής θρηνεί την απώλεια ενός από τα πιο εμβληματικά μέλη του, του Ντέιβ Άλεν. Ο μπασίστας και συνιδρυτής του βρετανικού συγκροτήματος Gang of Four, έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 69 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με μια μορφή πρώιμης άνοιας.

Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από τους πρώην συνεργάτες του, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη αποχαιρετιστήρια περιοδεία του συγκροτήματος στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.

«Με σπασμένες αλλά γεμάτες καρδιές μοιραζόμαστε την είδηση ότι ο Ντέιβ Άλεν, ο παλιός μουσικός μας σύντροφος, φίλος και λαμπρός μουσικός, πέθανε το πρωί του Σαββάτου», έγραψαν οι Gang of Four στην πλατφόρμα Χ, συνοδεύοντας τα λόγια τους με μια σειρά φωτογραφιών του εκλιπόντος.

It is with broken yet full hearts that we share the news that Dave Allen, our old music partner, friend, and brilliant musician, died on Saturday morning. pic.twitter.com/q5ju3VlZeV

