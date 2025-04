Χωρίς ρεύμα μεγάλα τμήματα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας – Χάος σε Μαδρίτη και Λισαβόνα

Μεγάλης κλίμακας διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν σήμερα στην Ισπανία και την Πορτογαλία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε εκατομμύρια κατοίκους, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για επηρεασμένες περιοχές και στη Γαλλία.

Τεράστιες περιοχές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας πλήττονται από διακοπές ρεύματος, αφήνοντας τους κατοίκους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και σήμα κινητής τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με τη βρετανική The Sun, το αεροδρόμιο Μπαράχας στη Μαδρίτη παραμένει χωρίς ρεύμα.

Ολόκληρες πόλεις, όπως η Σεβίλλη, η Βαρκελώνη και η Παμπλόνα, έχουν επίσης επηρεαστεί.

Επιπρόσθετα, υπάρχουν αναφορές ότι ολόκληρη η Μαδρίτη και η Λισαβόνα είναι χωρίς ρεύμα και κάλυψη κινητής τηλεφωνίας.

Τμήματα του μετρό της Μαδρίτης έχουν εκκενωθεί και οι φωτεινοί σηματοδότες στην πόλη δεν λειτουργούν, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

❗️⚡️🇪🇸🇵🇹🇫🇷🇦🇩 – On April 28, 2025, a significant power outage continues to affect Spain, Portugal, Andorra, and parts of France, with no immediate resolution in sight.

The blackout has disrupted electricity supply in major cities, including Madrid, Valencia, and Barcelona, as… pic.twitter.com/fAxRdUd1oB

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 28, 2025