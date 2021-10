Χιούστον: Εντοπίστηκαν τρία εγκαταλελειμμένα παιδιά και ο σκελετός του αδελφού τους

Ένα οικογενειακό δράμα αποκαλύφθηκε στο Χιούστον των ΗΠΑ, όταν οι αστυνομικοί βρήκαν τρία εγκαταλελειμμένα από τους γονείς τους παιδιά μέσα σε ένα διαμέρισμα όπου βρισκόταν και ο σκελετός ενός τέταρτου παιδιού, σύμφωνα με τον τοπικό σερίφη.

Η αστυνομία του Χιούστον πρόσθεσε πως εντόπισε το βράδυ της Κυριακής τη μητέρα των παιδιών και τον σύντροφό της. Οι δυο τους έδωσαν κατάθεση και αφέθηκαν ελεύθεροι, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές, επισημαίνοντας ότι προς το παρόν δεν έχει ασκηθεί καμία δίωξη.

Σε αυτό το στάδιο της έρευνας, η αστυνομία θεωρεί πως οι γονείς “δεν διέμεναν στο διαμέρισμα εδώ και αρκετούς μήνες”, έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter ο σερίφης της κομητείας Χάρις, που περιλαμβάνει το Χιούστον.

Heartbreaking. @HCSOTexas units are at an apt complex at 3535 Green Crest, near Addicks Clodine & Westpark Tollway. Units found three juveniles abandoned in an apartment. Skeletal remains, possibly of another juvenile, were also found inside the unit. #HouNews pic.twitter.com/uVcybOugM9

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) October 24, 2021