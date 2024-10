Χεζμπολάχ: Βομβάρδισε βάση της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ στο Τελ Αβίβ και «ναυτική βάση» στη Χάιφα

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι βομβάρδισε με ομοβροντία πυραύλων τη βάση Γκλιλότ της μονάδας 8200 της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, που βρίσκεται στα προάστια του Τελ Αβίβ.

Η λιβανική οργάνωση ανακοίνωσε επίσης πως εκτόξευσε ρουκέτες νωρίς σήμερα το πρωί εναντίον «ναυτικής βάσης» κοντά στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ.

«Ομοβροντία ρουκετών» στοχοθέτησε τη «ναυτική βάση» του Στέλα Μάρις βορειοδυτικά της Χάιφα», σύμφωνα με ανακοίνωση της Χεζμπολάχ.

⚡️Summary of the Night:

• 04:50: Hezbollah launched missiles targeting the Stella Marris base in Haifa.

• 06:30: Iron Dome platform was hit in the outskirts of Tel Aviv.

• 07:40: Glilot Mossad HQ in Tel Aviv was struck with ballistic missiles.

⚠️Iron Dome interceptor fell…

— Shah Faisal AfRidi (@Sfaisalafridi) October 22, 2024