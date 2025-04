Χαμός στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ και δημοσιογράφο του CNN – «Είστε αρρωστημένοι, κανάλι με χαμηλά νούμερα» – ΒΙΝΤΕΟ

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, στον Λευκό Οίκο. Η ένταση προκλήθηκε όταν η δημοσιογράφος του CNN, Κέιτλαν Κόλινς, έθεσε ερώτηση στον Αμερικανό πρόεδρο αναφορικά με την υπόθεση του Αμπρέγκο Γκαρσία, ο οποίος, σύμφωνα με αναφορές, απελάθηκε κατά λάθος από τις Ηνωμένες Πολιτείες και κρατείται σε φυλακή του Ελ Σαλβαδόρ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εμφανώς ενοχλημένος, απάντησε με ειρωνικό τόνο, χαρακτηρίζοντας το CNN ως «το κανάλι με τα χαμηλά νούμερα», πριν παραχωρήσει τον λόγο στη δημοσιογράφο. Όταν εκείνη ρώτησε αν υπάρχει πρόθεση να επιστρέψει ο Γκαρσία στις ΗΠΑ, ο Αμερικανός πρόεδρος παρέπεμψε το ζήτημα στη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι και στον αναπληρωτή επιτελάρχη Στίβεν Μίλερ, αποφεύγοντας να δώσει άμεση απάντηση.

Trump on CNN: “I think they hate our country.”

That’s what dictators do — they portray any media outlet they don’t control and that doesn’t praise their corrupt regimes 24/7 as the enemy of the state.pic.twitter.com/7BHPVWJf61

