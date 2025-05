Χαμάς: Έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο με δύο Ισραηλινούς ομήρους – «Οι ζωές μας είναι σε άμεσο κίνδυνο, κάθε λεπτό είναι κρίσιμο»

Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα το Σάββατο ένα βίντεο που δείχνει δύο Ισραηλινούς ομήρους ζωντανούς στη Λωρίδα της Γάζας, με τον έναν από τους δύο άνδρες να καλεί να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί 19 μήνες.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναγνώρισαν τους δύο άντρες στο μη χρονολογημένο βίντεο ως τους Ελκάνα Μπομπότ και Γιοσέφ Χαΐμ Οχάνα, οι οποίοι απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 κατά του Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο.

Το τρίλεπτο βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κασάμ της Χαμάς, δείχνει έναν από τους ομήρους, που αναγνωρίστηκε από τα μέσα ενημέρωσης ως ο 36χρονος Μπομπότ, εμφανώς αδύναμο και ξαπλωμένο στο πάτωμα τυλιγμένο σε μια κουβέρτα.

Ο δεύτερος όμηρος, που λέγεται ότι είναι ο 24χρονος Οχάνα, μιλάει στα εβραϊκά στο βίντεο, προτρέποντας την ισραηλινή κυβέρνηση να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα και να εξασφαλίσει την απελευθέρωση όλων των υπόλοιπων αιχμαλώτων – ένα παρόμοιο μήνυμα με τις δηλώσεις που έκαναν άλλοι όμηροι σε προηγούμενα βίντεο που δημοσίευσε η Χαμάς.

Οι Μπομπότ και Οχάνα, που απήχθησαν και οι δύο από Παλαιστίνιους μαχητές από τον χώρο ενός μουσικού φεστιβάλ, είναι μεταξύ των 58 ομήρων που κρατούνται στη Γάζα από την επίθεση του 2023, συμπεριλαμβανομένων 34 που ο ισραηλινός στρατός λέει ότι είναι νεκροί.

