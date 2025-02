Μπορίς Σπάσκι: Πέθανε ο θρυλικός Ρώσος σκακιστής σε ηλικία 88 ετών

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών, ο Ρώσος σκακιστής Μπορίς Σπάσκι, ένας εκ των κορυφαίων στην ιστορία του αθλήματος, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της Διεθνούς Σκακιστικής Ομοσπονδίας (FIDE) Εμίλ Σουτόφσκι.

Γεννηθείς στο Λένινγκραντ (σημερινή Αγία Πετρούπολη), ο Σπάσκι πήρε την γαλλική υπηκοότητα το 1978.

Ήταν ο 10ος παγκόσμιος πρωταθλητής σκακιού – τίτλο τον οποίο κατείχε από το 1969 έως το 1972 όταν ηττήθηκε από τον Αμερικανό Μπόμπι Φίσερ στο Ρέικιαβικ σε μια αναμέτρηση που χαρακτηρίστηκε «κορυφαία του αιώνα».

«Γενιές σκακιστών έχουν μελετήσει και μελετούν ακόμη το παιχνίδι του», δήλωσε στο πρακτορείο TASS ο Αντρέι Φιλάτοφ, πρόεδρος της Ρωσικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, συμπληρώνοντας ότι είναι «τεράστια απώλεια για τη χώρα».

RIP to the 10th world champion, Boris Spassky, here looking over my shoulder at my match with Hübner in 1985. Boris was never above befriending and mentoring the next generation, especially those of us who, like him, didn’t fit comfortably into the Soviet machine. (He emigrated… pic.twitter.com/Fahk3XDP1o

— Garry Kasparov (@Kasparov63) February 27, 2025