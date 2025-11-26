Bloomberg: Ο Στιβ Γουίτκοφ υπέδειξε στη Μόσχα τι να πει ο Βλαντιμίρ Πούτιν στον Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία – Ο διάλογος με τον Γιούρι Ουσάκοφ

Οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας φαίνεται πως βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με το Bloomberg, όλα ξεκίνησαν από ένα τηλεφώνημα ανάμεσα στον Στιβ Γουίτκοφ, απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, και τον Γιούρι Ουσάκοφ, κορυφαίο σύμβουλο του Βλαντίμιρ Πούτιν για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Το τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου, λίγες ημέρες μετά την επιτυχία που είχε η κατάπαυση του πυρός και η επιστροφή των ομήρων στη Γάζα. Ο Γουίτκοφ, ενθαρρυμένος από την εξέλιξη εκείνη, πρότεινε στον Ουσάκοφ να υπάρξει παρόμοια συνεργασία και για την Ουκρανία, με στόχο την κατάρτιση ενός ειρηνευτικού σχεδίου αντίστοιχου με αυτό της Μέσης Ανατολής.

Το Bloomberg έχει στη διάθεσή του το ηχητικό αρχείο της συνομιλίας, που διήρκεσε περίπου πέντε λεπτά, και από το περιεχόμενό του προκύπτει πως ο Γουίτκοφ δεν περιορίστηκε μόνο σε γενικές συζητήσεις. Προχώρησε ακόμη και σε συμβουλές προς τον Ουσάκοφ για το πώς ο Πούτιν θα μπορούσε να μιλήσει στον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ζήτημα, προτείνοντας να οργανωθεί τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Μία εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Άννα Κέλι, επιβεβαίωσε ότι εστάλη αίτημα για σχολιασμό, χωρίς όμως να υπάρξει άμεση απάντηση. Από την πλευρά του, ο Ντμίτρι Πεσκόφ δεν ανταποκρίθηκε σε σχετικό ερώτημα του πρακτορείου.

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει, όπως έγινε γνωστό, να αξιοποιήσει εκ νέου τον Στιβ Γουίτκοφ σε νέα διπλωματική αποστολή στη Ρωσία, συνεχίζοντας να επενδύει στις διαπραγματευτικές του ικανότητες.

Ο διάλογος

Στιβ Γουίτκοφ : Γεια σου, Γιούρι.

: Γεια σου, Γιούρι. Γιούρι Ουσάκοφ : Ναι, Στιβ, γεια, τι κάνεις;

: Ναι, Στιβ, γεια, τι κάνεις; Σ.Γ. : Καλά, Γιούρι. Εσύ πώς είσαι;

: Καλά, Γιούρι. Εσύ πώς είσαι; Γ.Ο. : Είμαι καλά. Συγχαρητήρια, φίλε μου.

: Είμαι καλά. Συγχαρητήρια, φίλε μου. Σ.Γ. : Ευχαριστώ.

: Ευχαριστώ. Γ.Ο. : Έκανες εξαιρετική δουλειά. Απλώς, εξαιρετική δουλειά.

: Έκανες εξαιρετική δουλειά. Απλώς, εξαιρετική δουλειά. Σ.Γ. : Σε ευχαριστώ, Γιούρι, και ευχαριστώ για τη στήριξή σου. Ξέρω ότι η χώρα σου το υποστήριξε και σε ευχαριστώ.

: Σε ευχαριστώ, Γιούρι, και ευχαριστώ για τη στήριξή σου. Ξέρω ότι η χώρα σου το υποστήριξε και σε ευχαριστώ. Γ.Ο. : Ναι, γι’ αυτό αναστείλαμε την οργάνωση της πρώτης Ρωσοαραβικής Συνόδου.

: Ναι, γι’ αυτό αναστείλαμε την οργάνωση της πρώτης Ρωσοαραβικής Συνόδου. Σ.Γ. : Ναι.

: Ναι. Γ.Ο. : Πιστεύουμε ότι εσύ κάνεις την πραγματική δουλειά εκεί, στην περιοχή.

: Πιστεύουμε ότι εσύ κάνεις την πραγματική δουλειά εκεί, στην περιοχή. Σ.Γ. : Λοιπόν, άκου. Αν καταφέρουμε να λύσουμε το θέμα Ρωσίας – Ουκρανίας, όλοι θα πηδάνε από τη χαρά τους.

: Λοιπόν, άκου. Αν καταφέρουμε να λύσουμε το θέμα Ρωσίας – Ουκρανίας, όλοι θα πηδάνε από τη χαρά τους. Γ.Ο. : Ναι, ναι, ναι. Χρειάζεται να λύσεις μόνο ένα πρόβλημα. (γελάει)

: Ναι, ναι, ναι. Χρειάζεται να λύσεις μόνο ένα πρόβλημα. (γελάει) Σ.Γ. : Τι;

: Τι; Γ.Ο. : Τον ρωσοουκρανικό πόλεμο.

: Τον ρωσοουκρανικό πόλεμο. Σ.Γ. : Το ξέρω! Πώς θα το λύσουμε αυτό;

: Το ξέρω! Πώς θα το λύσουμε αυτό; Γ.Ο. : Φίλε μου, θέλω τη συμβουλή σου. Νομίζεις ότι θα ήταν χρήσιμο αν οι ηγέτες μας μιλούσαν στο τηλέφωνο;

: Φίλε μου, θέλω τη συμβουλή σου. Νομίζεις ότι θα ήταν χρήσιμο αν οι ηγέτες μας μιλούσαν στο τηλέφωνο; Σ.Γ. : Ναι, το πιστεύω.

: Ναι, το πιστεύω. Γ.Ο. : Και πότε νομίζεις ότι θα μπορούσε να γίνει;

: Και πότε νομίζεις ότι θα μπορούσε να γίνει; Σ.Γ. : Μόλις το προτείνετε, ο δικός μου είναι έτοιμος να το κάνει.

: Μόλις το προτείνετε, ο δικός μου είναι έτοιμος να το κάνει. Γ.Ο. : Εντάξει.

: Εντάξει. Σ.Γ. : Γιούρι, θα σου πω τι θα έκανα.

: Γιούρι, θα σου πω τι θα έκανα. Γ.Ο. : Ναι, παρακαλώ.

: Ναι, παρακαλώ. Σ.Γ. : Θα έκανα την κλήση και θα έλεγα ότι συγχαίρετε τον πρόεδρο για το επίτευγμα, ότι το υποστηρίξατε, ότι σέβεστε το γεγονός πως είναι άνθρωπος της ειρήνης και χαρήκατε που το είδατε να συμβαίνει. Αυτό θα έλεγα.

: Θα έκανα την κλήση και θα έλεγα ότι συγχαίρετε τον πρόεδρο για το επίτευγμα, ότι το υποστηρίξατε, ότι σέβεστε το γεγονός πως είναι άνθρωπος της ειρήνης και χαρήκατε που το είδατε να συμβαίνει. Αυτό θα έλεγα. Σ.Γ. : Είπα στον πρόεδρο ότι εσείς, η Ρωσική Ομοσπονδία, πάντα θέλατε μια ειρηνευτική συμφωνία. Πιστεύω πως το πρόβλημα είναι ότι έχουμε δύο χώρες που δυσκολεύονται να καταλήξουν σε συμβιβασμό, αλλά όταν το καταφέρουν θα έχουμε ειρήνη.

: Είπα στον πρόεδρο ότι εσείς, η Ρωσική Ομοσπονδία, πάντα θέλατε μια ειρηνευτική συμφωνία. Πιστεύω πως το πρόβλημα είναι ότι έχουμε δύο χώρες που δυσκολεύονται να καταλήξουν σε συμβιβασμό, αλλά όταν το καταφέρουν θα έχουμε ειρήνη. Σ.Γ. : Σκέφτομαι μήπως παρουσιάσουμε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων, όπως κάναμε στη Γάζα. Μια πρόταση Τραμπ 20 σημείων για την ειρήνη – ίσως το ίδιο και με εσάς.

: Σκέφτομαι μήπως παρουσιάσουμε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων, όπως κάναμε στη Γάζα. Μια πρόταση Τραμπ 20 σημείων για την ειρήνη – ίσως το ίδιο και με εσάς. Γ.Ο. : Νομίζω πως αυτό μπορούν να συζητήσουν οι ηγέτες μας. Θα τον συγχαρεί, θα πει ότι ο κ. Τραμπ είναι άνθρωπος της ειρήνης.

: Νομίζω πως αυτό μπορούν να συζητήσουν οι ηγέτες μας. Θα τον συγχαρεί, θα πει ότι ο κ. Τραμπ είναι άνθρωπος της ειρήνης. Σ.Γ. : Αλλά άκου τι νομίζω ότι θα ήταν φοβερό…

: Αλλά άκου τι νομίζω ότι θα ήταν φοβερό… Γ.Ο. : Θα το συζητήσω με τον αρχηγό μου και μετά θα σε πάρω πίσω.

: Θα το συζητήσω με τον αρχηγό μου και μετά θα σε πάρω πίσω. Σ.Γ. : Θέλω να πεις —ίσως να το πεις αυτό στον πρόεδρο Πούτιν— ότι «ο Στιβ και ο Γιούρι συζήτησαν ένα παρόμοιο σχέδιο ειρήνης 20 σημείων και αυτό μπορεί να αλλάξει λίγο την κατάσταση».

: Θέλω να πεις —ίσως να το πεις αυτό στον πρόεδρο Πούτιν— ότι «ο Στιβ και ο Γιούρι συζήτησαν ένα παρόμοιο σχέδιο ειρήνης 20 σημείων και αυτό μπορεί να αλλάξει λίγο την κατάσταση». Σ.Γ. : Μεταξύ μας, ξέρω τι θα χρειαστεί για να υπάρξει ειρήνη: το Ντονέτσκ και ίσως μια ανταλλαγή εδαφών κάπου. Αλλά ας μιλάμε πιο αισιόδοξα, γιατί νομίζω ότι θα φτάσουμε σε συμφωνία.

: Μεταξύ μας, ξέρω τι θα χρειαστεί για να υπάρξει ειρήνη: το Ντονέτσκ και ίσως μια ανταλλαγή εδαφών κάπου. Αλλά ας μιλάμε πιο αισιόδοξα, γιατί νομίζω ότι θα φτάσουμε σε συμφωνία. Γ.Ο. : Καταλαβαίνω…

: Καταλαβαίνω… Σ.Γ. : Αν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτή την ευκαιρία, ώστε μετά τη συνομιλία να πούμε ότι μιλήσαμε και είχαμε μια συζήτηση που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές εξελίξεις.

: Αν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτή την ευκαιρία, ώστε μετά τη συνομιλία να πούμε ότι μιλήσαμε και είχαμε μια συζήτηση που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές εξελίξεις. Γ.Ο. : Εντάξει, ακούγεται καλό.

: Εντάξει, ακούγεται καλό. Σ.Γ. : Και κάτι ακόμη: Ο Ζελένσκι έρχεται στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.

: Και κάτι ακόμη: Ο Ζελένσκι έρχεται στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή. Γ.Ο. : Το ξέρω. (γελάει)

: Το ξέρω. (γελάει) Σ.Γ. : Θα πάω σε αυτή τη συνάντηση, αλλά νομίζω ότι, αν είναι δυνατόν, να γίνει η κλήση με τον δικό σας ηγέτη πριν από τη συνάντηση.

: Θα πάω σε αυτή τη συνάντηση, αλλά νομίζω ότι, αν είναι δυνατόν, να γίνει η κλήση με τον δικό σας ηγέτη πριν από τη συνάντηση. Γ.Ο. : Πριν, ναι;

: Πριν, ναι; Σ.Γ. : Σωστά.

: Σωστά. Γ.Ο. : Κατάλαβα τη συμβουλή σου. Θα το συζητήσω με τον αρχηγό μου και μετά θα σε πάρω πίσω.

: Κατάλαβα τη συμβουλή σου. Θα το συζητήσω με τον αρχηγό μου και μετά θα σε πάρω πίσω. Σ.Γ. : Εντάξει, Γιούρι, θα τα πούμε σύντομα.

: Εντάξει, Γιούρι, θα τα πούμε σύντομα. Γ.Ο. : Ωραία, ευχαριστώ πολύ.

: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Σ.Γ. : Αντίο.

: Αντίο. Γ.Ο.: Αντίο.

(Η κλήση τερματίζεται.)