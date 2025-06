Axios: Οι ΗΠΑ διεξάγουν «προκαταρκτικές συνομιλίες» για συμφωνία Ισραήλ-Συρίας

Η κυβέρνηση Τραμπ διεξάγει «προκαταρκτικές συνομιλίες» με το Ισραήλ και τη Συρία για μια πιθανή συμφωνία ασφαλείας, αναφέρει δημοσίευμα του αμερικανικού ιστότοπου Axios, ο οποίος επικαλείται Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Όπως σημειώνει, το δημοσίευμα «παρόλο που η εξομάλυνση δεν είναι ακόμη στο τραπέζι, οι συνομιλίες θα μπορούσαν να θέσουν τις βάσεις για μελλοντική διπλωματία, ξεκινώντας με προσπάθειες για μείωση των «εντάσεων και επικαιροποίηση των ρυθμίσεων ασφαλείας κατά μήκος των ασταθών συνόρων Ισραήλ-Συρίας».

Ωστόσο, οποιαδήποτε εξέλιξη με πρωτοβουλία των ΗΠΑ θα αποτελούσε σημαντικό διπλωματικό επίτευγμα για την κυβέρνηση Τραμπ, δεδομένων των δεκαετιών εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Συρίας υπό τη διακυβέρνηση της οικογένειας Άσαντ.

Μετά την επικράτηση των ισλαμιστών ανταρτών υπό την ηγεσία του Άχμεντ αλ Σάρα, ο οποίος μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ από τον Δεκέμβριο του 2024, έγινε ο ντε φάκτο ηγέτης της Συρίας και πλέον πρόεδρος της χώρας.

Μετά την αλλαγή και καθεστώτος και τη συνάντηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον αλ Σάρα στη Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε ότι θα χαλαρώσει τις κυρώσεις στη Συρία, προκειμένου να δώσει στη ρημαγμένη από τον εμφύλιο πόλεμο χώρα μια «ευκαιρία στο μεγαλείο».

The Trump administration is holding “preliminary discussions” with Israel and Syria on a potential security agreement between the longtime enemy states, U.S. and Israeli officials tell me. My story on @axios https://t.co/hbj34XhxzE

— Barak Ravid (@BarakRavid) June 30, 2025