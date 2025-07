«Ασπίδες»: 10 οι διασωθέντες από το ελληνόκτητο πλοίο που βυθίστηκε στην Ερυθρά Θάλασσα – Ανάμεσά τους και ο Έλληνας φρουρός

Οκτώ μέλη του πληρώματος και δύο μέλη της ομάδας ασφαλείας έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής από την Ερυθρά Θάλασσα, όπου το ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο «Eternity C» δέχτηκε επίθεση από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που είχε ως αποτέλεσμα τη βύθισή του.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από ιδιωτική εταιρεία βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (9/7).

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Επιχείρηση «EUNAVOR ASPIDES»,

Προς το παρόν, έχουν ανασυρθεί από τη θάλασσα τα ακόλουθα άτομα:

• Οκτώ ναυαγοί, μέλη πληρώματος ναυαγών (Όλοι Φιλιππινέζοι).

• Δύο μέλη της ομάδας ασφαλείας (1 Έλληνας, 1 Ινδός).

Σύμφωνα με την ενημέρωση, 15 μέλη πληρώματος εξακολουθούν να αγνοούνται.

Σημειώνεται ότι το πλήρωμα του MV ETERNITY C αποτελείται από 22 μέλη (21 Φιλιππινέζους, 1 Ρώσο) και μια ομάδα ασφαλείας με 3 μέλη.

Η επιχείρηση ASPIDES συνεχίζει να συμμετέχει στον συντονισμό της διεθνούς αντίδρασης, εμπλέκοντας και συγχρονίζοντας όλους τους πρόθυμους φορείς στην περιοχή.

During the night 9/10 July, three (3) additional crew members from the MV Eternity C, (Filipino nationality) and one (1) from the Maritime Security Team (Greek nationality), have been recovered from the sea – bringing the total number of those rescued to ten (10).

— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) July 10, 2025