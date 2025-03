Αργεντινή: Τουλάχιστον 12 νεκροί από τις πλημμύρες στη Μπαΐα Μπλάνκα – Δύο παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αργεντινή εξαιτίας της καταρρακτώδους βροχής που πέφτει από την Παρασκευή (7/3), τα ξημερώματα στην Μπαΐα Μπλάνκα, ένα λιμάνι σε απόσταση 600 χιλιομέτρων νοτίως του Μπουένος Άιρες, στην Αργεντινή.

«Έχουμε ήδη 12 νεκρούς, επτά έχουν ταυτοποιηθεί», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Ασφαλείας της επαρχίας του Μπουένος Άιρες Χαβιέρ Αλόνσο στον τηλεοπτικό σταθμό TN.

Η υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Πατρίσια Μπούλριτς, η οποία μετέβη επιτόπου, δήλωσε σε συνέντευξή της στον τοπικό ραδιοσταθμό Radio Mitre ότι η Μπαΐα Μπλάνκα είναι «μια κατεστραμμένη πόλη» και ότι αναζητούνται δύο κορίτσια που «παρασύρθηκαν από τα νερά». Σύμφωνα με τον Τύπο της Αργεντινής, πρόκειται για δύο αδελφές ηλικίας ενός και τεσσάρων ετών.

🧵🚨 Catastrophic flooding in Bahia Blanca in Argentina. This is an intensive care ward for babies!!

WAKE THE FUCK UP! #ClimateCrisis 1/4 pic.twitter.com/m2IToNNUr3

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 7, 2025