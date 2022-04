Αποστολή στην Ουκρανία: Τεράστια έκρηξη στη Μαριούπολη, στη βιομηχανική περιοχή

Η έκρηξη σημειώθηκε στην Ανατολική Μαριούπολη, στην Ουκρανία, εκεί όπου βρίσκεται το εργοστάσιο Azovstal και έγινε αισθητή σε απόσταση 100 χιλιομέτρων.

Αποστολή Κίεβο: Χρήστος Μαζανίτης

Συγκλονιστικό βίντεο από την έκρηξη βλημάτων μεγάλης ισχύος στην περιοχή που βρίσκονται τα εργοστάσια Azovstal στην βιομηχανική ζώνη της ανατολικής Μαριούπολης βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Κανείς δεν ξέρει τι είδους πύραυλοι χρησιμοποιήθηκαν. Ωστόσο η έκρηξη σύμφωνα με αναφορές έγινε αισθητή σε απόσταση 100 χιλιομέτρων!

Οι ρωσικές δυνάμεις είχαν ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός από τις 12.00 το μεσημέρι, δίνοντας διορία από τις 14.00 έως τις 16.00 στους 1.000 κατοίκους και τις ουκρανικές δυνάμεις που βρίσκονταν εκεί να παραδοθούν.

Το τελεσίγραφο απέρριψαν οι ουκρανικές δυνάμεις και πριν από λίγο, καταγράφηκε η έκρηξη μεγάλης ισχύος στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό εάν υπάρχουν επιζώντες.

The moment of the strongest explosion at Azovstal, which was heard within a radius of 100 km.#Ukraine #Azov pic.twitter.com/DhXL2kvBU6

— Ukraine News Live🇺🇦 (@UkraineNewsLive) April 19, 2022