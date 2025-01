Απολυμένος εργαζόμενος εισέβαλε στο Βρετανικό Μουσείο και προκάλεσε τεχνικά προβλήματα σε εκθέσεις

Το Βρετανικό Μουσείο ανακοίνωσε ότι έκλεισε κάποιες από τις εκθέσεις του το Σάββατο, αφού ένας απολυμένος εργολάβος πληροφορικής εισέβαλε στο μουσείο και προκάλεσε προβλήματα στα συστήματα του.

Ο εργολάβος είχε απολυθεί την προηγούμενη εβδομάδα και συνελήφθη από την αστυνομία. Το μουσείο ανέφερε ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων, κάποιες εκθέσεις και μέρη της μόνιμης συλλογής ήταν κλειστά.

The British Museum has been forced to partially close to visitors after a former employee allegedly shut down some of its IT network.https://t.co/LorgVvA7OP

— BBC London (@BBCLondonNews) January 25, 2025