Απειλεί η Ρωσία: «Το Κίεβο θα υποστεί αντίποινα για τη δολοφονία του Ιγκόρ Κιρίλοφ» λέει ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος του συμβουλίου ασφαλείας της χώρας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε σήμερα ότι η ουκρανική ηγεσία θα υποστεί αντίποινα για τη δολοφονία του Ρώσου αντιστρατήγου Ιγκόρ Κιρίλοφ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Αντιλαμβανόμενη το αναπόφευκτο της στρατιωτικής της ήττας, (η Ουκρανία) πραγματοποιεί δειλά και απαράδεκτα πλήγματα σε φιλειρηνικές πόλεις», δήλωσε ο Μεντβέντεφ.

🇷🇺🇺🇦⚡- “The military-political leadership of the Kiev regime will face inevitable retribution for the murder of Kirillov,” – Dmitry Medvedev, Deputy Chairman of the Russian Security Council. https://t.co/QyuZqy5Ktz

— Rerum Novarum // Intel, Breaking News, and Alerts (@officialrnintel) December 17, 2024