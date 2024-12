Ρωσία: Νεκρός ο επικεφαλής των δυνάμεων πυρηνικής προστασίας έπειτα από έκρηξη στη Μόσχα

Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας έκρηξης στη συνοικία Ριζάνσκι Πρασπέκτ της Μόσχας στη Ρωσία, μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Από την έκρηξη σκοτώθηκε ο επικεφαλής των στρατευμάτων πυρηνικής, βιολογικής και χημικής προστασίας της Ρωσίας. «Ο Igor Kirillov επικεφαλής των δυνάμεων ακτινοπροστασίας, χημικής και βιολογικής προστασίας των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και ο βοηθός του σκοτώθηκαν» ανέφερε η ανακοίνωση της ερευνητικής επιτροπής.

Η έκρηξη σημειώθηκε έξω από ένα κτίριο κατοικιών στην Ryazansky Prospekt, περίπου 7 χιλιόμετρα (4 μίλια) νοτιοανατολικά του Κρεμλίνου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η έκρηξη προκλήθηκε από αυτοσχέδιο μηχανισμό που ήταν κρυμμένος σε ένα ηλεκτρικό σκούτερ.

The head of the Russian military’s RKhBZ troops Lieutenant General Igor Kirillov and his assistant were both killed in an explosion in Moscow as they left an apartment building. The explosive may have been planted on a scooter parked near the entrance.https://t.co/mCdZUc4leA… pic.twitter.com/0MNHfjGe8g

