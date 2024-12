Γιάνις Τίμα: Οι περίεργες αναρτήσεις μετά τον χωρισμό με την Άννα Σεντόκοβα και το τελευταίο του βίντεο στο Instagram

Σοκ στον χώρο του παγκόσμιου μπάσκετ προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Γιάνις Τίμα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός έξω από πολυκατοικία στη Μόσχα.

Ο 32χρονος αθλητής είχε αγωνιστεί και στα ελληνικά παρκέ κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2018/2019 με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αιτία θανάτου του φέρεται να είναι αυτοκτονία. Μάλιστα, δίπλα στη σορό του βρέθηκε το κινητό του τηλέφωνο, στο οποίο ως screensaver είχε οριστεί η φράση «Call Anna», που σημαίνει «Καλέστε την Άννα».

Τα δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι η αναφορά αυτή αφορά στην πρώην σύζυγό του, Άννα Σεντόκοβα, με την οποία είχε χωρίσει πρόσφατα.

Russia: Professional basketball player from Latvia, Janis Timma found dead after falling out of an apartment building in Moscow.

He was married to singer Anna Sedokova, originally from Ukraine who immigrated to Russia to advance her career in around 2004. She lives in Moscow. pic.twitter.com/gP99ee4ZBo

— Igor Sushko (@igorsushko) December 17, 2024