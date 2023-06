«Απασφάλισε» ο πρίγκιπας Χάρι για το σκάνδαλο των υποκλοπών: «Φοβόμουν ότι θα με έδιωχναν από το Παλάτι»

Τους φόβους που του είχαν προκαλέσει τα δημοσιεύματα που τον αφορούσαν περιέγραψε ο πρίγκιπας Χάρι, στην κατάθεσή στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λονδίνου, όπου εξετάζεται η μήνυσή του σε βάρος της Mirror Group Newspapers. Την ίδια στιγμή ο δικηγόρος του ομίλου MGN κατηγόρησε τον δούκα του Σάσεξ ότι βρίσκεται σε «μία σφαίρα με εικασίες»

Υπενθυμίζεται ότι ο πρίγκιπας Χάρι μαζί με άλλες διασημότητες από την Βρετανία έχουν υποβάλει μήνυση κατά του ομίλου MGN που εκδίδει τις εφημερίδες Daily Mirror, Sunday Mirror και People. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από το 1996 ως το 2010, εν γνώσει των διευθυντικών τους στελεχών, η επιχείρηση παρακολουθούσε τα τηλεφωνήματα τους.

Ο Δούκας του Σάσεξ, ως ο βασικός ενάγων κατά του εκδοτικού ομίλου, υποστηρίζει πως πάνω από 140 δημοσιεύματα την επίμαχη περίοδο περιείχαν λεπτομέρειες από την προσωπική του ζωή που δεν μπορεί παρά να βασίστηκαν σε υποκλοπές. Το δικαστήριο εστιάζει σε 33 από αυτά τα δημοσιεύματα, τα οποία μεταξύ άλλων αφορούν έναν τσακωμό με τον αδερφό του πρίγκιπα Γουίλιαμ, λεπτομέρειες από την σχέση του με την πρώην σύντροφο του Τσέλσι Ντέιβι, αλλά και έναν τραυματισμό που υπέστη ο πρίγκιπας Χάρι παίζοντας ράγκμπι.

Όπως επεσήμανε ο πρίγκιπας Χάρι, τα εν λόγω δημοσιεύματα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αποκτήθηκαν οι πληροφορίες κατέστρεψαν προσωπικές του σχέσεις και του προκάλεσαν «γενική παράνοια».

Ο όμιλος MGN αρνείται τις κατηγορίες ενώ παράλληλα η νομική του υπηρεσία έχει ζητήσει να εκπέσουν οι κατηγορίες καθώς έχουν παρέλθει πολλά χρόνια από τη διάπραξη των καταγγελλομένων αδικημάτων.

Ο πρίγκιπας Χάρι εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της βρετανικής κυβέρνησης, τονίζοντας ότι «πιάσει πάτο». Παρακάμπτοντας την παράδοση που θέλει ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας να αποφεύγουν να ανακατεύονται στην πολιτική, ο Χάρι ξέσπασε για την «κατάσταση του Τύπου και την βρετανική κυβέρνησής, λέγοντας πως πιστεύει ότι και οι δύο θεσμοί έχουν πιάσει πάτο».

Ο δούκας του Σάσσεξ απάντησε και στις φήμες που κυκλοφορούσαν όταν ήταν μικρός που ήθελαν τον εραστή της πριγκίπισσας Νταϊάνα, τον Τζέιμς Χιούιτ, να είναι ο πατέρας του.

Όπως κατέθεσε, οι φήμες τον έκαναν να φοβάται ότι «μπορεί να τον διώξουν από το Παλάτι». Είπε επίσης ότι ανησυχούσε πως θα τον απέβαλαν από το διάσημο σχολείο Eton, όπου φοιτούσε, επειδή έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Ο δικηγόρος του ομίλου MGN, Andrew Green, κατηγόρησε τον πρίγκιπα Χάρι ότι κάνει μόνο εικασίες. Ο νεότερος γιος του Βασιλιά Καρόλου είπε στην κατάθεσή του ότι δεν είναι σίγουρος από ποιο τηλέφωνο γίνονταν οι υποκλοπές, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να είχαν παγιδέψει τα μηνύματα του τότε πρίγκιπα Καρόλου.

Ο πρίγκιπας Χάρι έδωσε παράδειγμα ότι όταν έσπασε τον αντίχειρά του, παίζοντας ποδόσφαιρο στο Έτον, αυτό δημοσιεύτηκε λίγο αργότερα στον Τύπο. Όμως ο Andrew Green τόνισε πως τέτοια δημοσιεύματα προέρχονταν από άλλα μέσα ενημέρωσης, όπως το BBC, καθώς και δελτία τύπου, δηλώσεις εκπροσώπων του παλατιού, βοηθών και φίλων του, ακόμη και σχόλια της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Prince Harry was 'extremely worried' he would be expelled from Eton, trial hears https://t.co/PRGkAEAZCk pic.twitter.com/pm17HYlThi

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 6, 2023