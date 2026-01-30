Ανώτατη διπλωματική πηγή: Κυπριακό, Λιβύη και ελληνοτουρκικά στο επίκεντρο των επαφών στον ΟΗΕ – «Δεν έχουμε κρίσεις, έχουμε εντάσεις»

Την υποβάθμιση της πολυμέρειας στη σημερινή διεθνή συγκυρία, την κεντρική θέση του ΟΗΕ στη διαχείριση κρίσεων και τις εξελίξεις σε Κύπρο, Γάζα, Λιβύη, Συρία και ελληνοτουρκικά ανέδειξε ανώτερη διπλωματική πηγή, μετά επαφές υψηλού επιπέδου στον ΟΗΕ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, βασικός στόχος της επίσκεψης ήταν «το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα», ενώ υπογραμμίστηκε ότι διανύουμε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας επαναπροσδιορίζεται.

Κυπριακό

Για το Κυπριακό, η ανώτατη διπλωματική πηγή χαρακτήρισε τη συγκυρία «κρίσιμη», σημειώνοντας ότι «δεν προκύπτει μείζονα εξέλιξη που θα δημιουργούσε μεγάλη δυναμική», αν και «προχωρούν τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, όπως διατυπώθηκαν στην τελευταία διευρυμένη της Νέας Υόρκης».

Όπως επισημάνθηκε, «η εκλογή Ερχιουρμάν άλλαξε τις συνθήκες», ωστόσο «δεν είναι ώριμες ακόμα οι συνθήκες για νέα συνάντηση σε διευρυμένη μορφή», ενώ «δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα».

Εκτίμηση της πηγής είναι ότι «ενδεχόμενη διευρυμένη θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί την άνοιξη», με αναφορά στη «μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ Μαρία ‘Ανχελα Ολγκίν».

Παράλληλα, τόνισε ότι «η Κύπρος παραμένει υψηλή προτεραιότητα για τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ το οποίο δημιουργεί ικανοποίηση», υπογραμμίζοντας πως «απαράβατος όρος είναι η συζήτηση εντός του πλαισίου των Ψηφισμάτων του ΟΗΕ».

Λιβύη: Eκλογές, πόροι και πολιτική λύση

Για τη Λιβύη, η ίδια πηγή σημείωσε ότι συνεχίζονται οι επαφές «της ειδικής Απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ Χάνα Τέτε μαζί με τον ανώτερο σύμβουλο του Λευκού Οίκου για την Αφρική Μάικλ Μπούλος, με τελικό στόχο τη διενέργεια εκλογών», ενώ υπάρχει «διαρκής επικοινωνία της Ελλάδας και με τις δύο πλευρές και ενεργή διπλωματία τους τελευταίους επτά μήνες».

Τόνισε ότι «η Λιβύη θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο του ΟΗΕ», επισημαίνοντας πως «οι εξωτερικές επιρροές βλάπτουν» και ότι «στηρίζουμε ξεκάθαρα την πολιτική λύση». Όπως πρόσθεσε, μεταφέρθηκε στον ΓΓ ΟΗΕ «το αίτημα των Λίβυων για νέα προσπάθεια σχετικά με τους πόρους της χώρας, ένα εύλογο αίτημα, καθώς πρόκειται για πόρους της Λιβύης».

Ελληνοτουρκικά: Διάλογος χωρίς σύγκλιση στα θεμελιώδη

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η ίδια πηγή ανέφερε ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας αναμένεται «έως τα μέσα Φεβρουαρίου στην ‘Αγκυρα», υπογραμμίζοντας ότι «οφείλουμε να διατηρούμε ανοιχτούς διαύλους, ιδίως σε αυτή τη φάση ρευστότητας στη διεθνή πολιτική σκηνή».

Όπως σημείωσε, «δεν έχουμε κρίσεις, έχουμε εντάσεις», ενώ «δεν υπάρχουν οι βάσεις για συζήτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ». Παρά ταύτα, «προσβλέπουμε σε εποικοδομητική συζήτηση», με στόχο «τη διατήρηση της ηρεμίας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς».

Τουρκική NAVTEX

Για την πρόσφατη NAVTEX που εξέδωσε η ‘Αγκυρα η ανώτατη διπλωματική πηγή έκανε λόγο για πάγιες πρακτικές της Τουρκίας και τη χαρακτήρισε «παντελώς ανυπόστατη», επισημαίνοντας ότι εργαλειοποιείται ένας μηχανισμός που προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο αποκλειστικά για την προστασία της ναυσιπλοΐας.

Συμβούλιο της Ειρήνης

Σχετικά με το Συμβούλιο της Ειρήνης για τη Γάζα η ίδια πηγή τόνισε ότι «σταθήκαμε στην ευρωπαϊκή θέση και, ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, οφείλουμε να τηρούμε το διεθνές δίκαιο που παράγεται στον ΟΗΕ», επισημαίνοντας ότι «έκπτωση από τις αξίες δεν θα γίνει» και ότι απαιτείται «προσαρμογή στο σχετικό ψήφισμα».

Συρία

Σε ό,τι αφορά τη Συρία, η ανώτατη διπλωματική πηγή εξέφρασε «ανησυχία για τις εξελίξεις», τονίζοντας ότι απαιτείται «απολύτως η τήρηση της συμφωνίας εκεχειρίας και αναγκαία λογοδοσία».

Όπως ανέφερε, «ο ΟΗΕ πρέπει να παρακολουθεί συστηματικά τη δέσμευση της προσωρινής κυβέρνησης για ανοχή και συμπεριληπτικότητα απέναντι στις θρησκευτικές και εθνικές μειονότητες», θέμα που η Ελλάδα «παρακολουθεί πολύ κοντά, σε συνδυασμό και με το Πατριαρχείο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ