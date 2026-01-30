Αργεντινή: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πυρκαγιών στην Παταγονία

Σύνοψη από το

  • Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Αργεντινή λόγω πυρκαγιών σε τέσσερις επαρχίες της Παταγονίας, όπου η πύρινη λαίλαπα έκανε στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα.
  • Από τον Δεκέμβριο, οι φλόγες έχουν καταστρέψει περίπου 450.000 στρέμματα στην επαρχία Τσουβούτ, με το μεγαλύτερο μέτωπο να εντοπίζεται στο εθνικό πάρκο Λος Αλέρσες.
  • Εκατοντάδες πυροσβέστες επιχειρούν για να αποτρέψουν την επέκταση των φλογών σε κατοικημένες περιοχές, ωστόσο η επιστροφή της ζέστης αναμένεται να ενισχύσει ξανά τις ενεργές εστίες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Αργεντινή: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πυρκαγιών στην Παταγονία
(Photo by Martin LEVICOY / AFP)

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Αργεντινή λόγω πυρκαγιών σε τέσσερις επαρχίες της Παταγονίας, όπου η πύρινη λαίλαπα έκανε στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα από την αρχή του φετινού καλοκαιριού στο νότιο ημισφαίριο.

Από τον Δεκέμβριο, οι φλόγες έχουν καταστρέψει περίπου 450.000 στρέμματα στην επαρχία Τσουβούτ. Το μεγαλύτερο μέτωπο εντοπίζεται στο εθνικό πάρκο Λος Αλέρσες, σε απόσταση 1.800 χιλιομέτρων από το Μπουένος Άιρες, όπου έχουν καεί 200.000 στρέμματα κυρίως δασικής βλάστησης.

Εκατοντάδες πυροσβέστες επιχειρούν για να αποτραπεί η πιθανότητα οι φλόγες να φθάσουν σε κατοικημένες περιοχές· τους έδωσε ανάσα ελαφριά βροχόπτωση αυτή την εβδομάδα.

«Υπογράφουμε διάταγμα (…) που κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών στις επαρχίες Τσουβούτ, Ρίο Νέγρο, Νεουκέν και Λα Πάμπα», ανέφερε μέσω X ο Μανουέλ Αντόρνι, επικεφαλής της κυβέρνησης του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι.

Το εκτελεστικό διάταγμα, που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σήμερα, σκοπό έχει να διευκολύνει το κοινό έργο επαρχιακών και εθνικών οργανισμών στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές.

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφτηκαν κάποιες βροχοπτώσεις, κάτι που «επέτρεψε στους πυροσβέστες να κάνουν καλύτερη δουλειά», ωστόσο παραμένουν ενεργές εστίες, σημείωσε χθες στον ραδιοφωνικό σταθμό El Chubut ο Ιγνάσιο Καμπέζο, υποδιευθυντής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην επαρχία Τσουβούτ.

Στην περιοχή επιχειρούν κάπου 450 πυροσβέστες με την υποστήριξη 19 εναέριων μέσων, διευκρίνισε.

Έγιναν ελεγχόμενες καύσεις για να αποτραπεί το ενδεχόμενο οι φλόγες να εξαπλωθούν και να κατευθυνθούν σε τοποθεσίες όπως η Τσολίλα (σχεδόν 3.000 κάτοικοι) και η Εσκέλ (37.000 κάτοικοι), πρόσθεσε.

«Οι μετεωρολογικές συνθήκες βοήθησαν να ελέγξουμε μέρος» των πυρκαγιών, δήλωνε προχθές Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μανουέλ, εθελοντής πυροσβέστης, σε μέτωπο κοντά στην Τσολίλα.

Η ζέστη επιστρέφει

«Σε μερικές ημέρες, μόλις επιστρέψει η ζέστη, (η φωτιά) θα αρχίσει να εξαπλώνεται ξανά, αλλά μόνο στο εσωτερικό (σ.σ. της περιμέτρου) που καίγεται. Αυτό προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε, ότι οι φλόγες δεν θα συνεχίσουν να εξαπλώνονται», πρόσθεσε.

«Έχω 15 χρόνια υπηρεσίας στην πυροσβεστική κι είναι η πρώτη φορά που βλέπω πυρκαγιά να καίει κατ’ αυτόν τον τρόπο (…) Δεν έχουμε μπορέσει να την σβήσουμε», συμπλήρωσε ο Μανουέλ, που δεν θέλησε να δώσει το επώνυμό του.

Άλλη εστία, στον τομέα της Επουζέν, μετέτρεψε σε αποκαΐδια 220.000 στρέμματα, πάντως έχει ελεγχθεί κατά το 85%, σύμφωνα με την επαρχιακή υπηρεσία αντιμετώπισης πυρκαγιών.

Διάφορες εστίες φωτιάς είναι ενεργές από τις αρχές Δεκεμβρίου, όπως πυρκαγιά στη Λος Αλέρσες, που αποδόθηκε σε κεραυνό, κι ενισχύονται σποραδικά, ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες, τις θερμοκρασίες και τους ανέμους.

Οι εποχικές πυρκαγιές έπληξαν επίσης, σε διαφορετικούς βαθμούς, κι άλλες επαρχίες.

Παραμένει σε ισχύ συναγερμός εξαιτίας του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών και σήμερα στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, στις πυρκαγιές του καλοκαιριού του νότιου ημισφαιρίου δεν έχουν καταγραφτεί θύματα στην Παταγονία της Αργεντινής. Ωστόσο η γειτονική Χιλή θρήνησε περίπου είκοσι ανθρώπους που χάθηκαν εξαιτίας πυρκαγιών νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η αργεντίνικη κυβέρνηση ανακοίνωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα την κατεπείγουσα εκταμίευση ποσών που συνολικά ανέρχονται σε 86 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια, προοριζόμενων για διάφορες οργανώσεις εθελοντών πυροσβεστών.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μόνο αν έχετε την όραση του Legolas θα βρείτε την πεταλούδα ανάμεσα στα παπαγαλάκια σε 11 δευτερόλεπτα;

Οι θησαυροί του δάσους που μπορεί να ενισχύουν το ανοσοποιητικό, την καρδιά και το έντερο

Ενοίκια: Ποια προγράμματα θα «τρέξουν» για να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα – Όλες οι νέες πληροφορίες

Μυτιληναίος: Προειδοποιεί για τις επιπτώσεις από την άνοδο του ευρώ

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
07:41 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Ανώτατη διπλωματική πηγή: Κυπριακό, Λιβύη και ελληνοτουρκικά στο επίκεντρο των επαφών στον ΟΗΕ – «Δεν έχουμε κρίσεις, έχουμε εντάσεις»

Την υποβάθμιση της πολυμέρειας στη σημερινή διεθνή συγκυρία, την κεντρική θέση του ΟΗΕ στη δια...
06:11 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Οι ΗΠΑ απειλούν να θέσουν δασμούς και να «αποπιστοποιήσουν» καναδικά αεροσκάφη σε μια τελευταία κίνηση εμπορικού πολέμου

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ θα αφαιρέσουν την πιστοποίηση των καναδικών αερ...
05:21 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Η Κολομβία περιορίζει τις εισαγωγές drones λόγω της έξαρσης των επιθέσεων ανταρτών

Η Κολομβία ανακοίνωσε χθες Πέμπτη, νέα μέτρα για τον περιορισμό των εισαγωγών μη επανδρωμένων ...
04:37 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Νιγηρία: Δεκάδες νεκροί από επίθεση τζιχαντιστών

Τζιχαντιστές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ) σκότωσαν τη νύχτα της Τετά...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι