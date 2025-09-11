Ανησυχία στη Γερμανία: Σειρήνες και ειδοποιήσεις στα κινητά τρομοκράτησαν τους πολίτες – Δείτε το βίντεο αναγνώστη του enikos.gr

Το πρωί της Πέμπτης, ένας αναγνώστης του enikos.gr που ζει στο Αμβούργο, στη Γερμανία, κατέγραψε σε βίντεο τις σειρήνες που ήχησαν ακριβώς στις 11:00 και μοιράστηκε την ανησυχία του, καθώς δεν γνώριζε την αιτία του συναγερμού.

Η ανησυχία αυτή δεν ήταν μεμονωμένη. Πολλοί κάτοικοι θορυβήθηκαν, συνδέοντας τον εκκωφαντικό ήχο με τις τελευταίες εξελίξεις για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones, αλλά και το γενικότερο κλίμα έντασης στην Ευρώπη.

Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, δεν υπήρχε κανένας πραγματικός κίνδυνος, καθώς επρόκειτο για την ετήσια ημέρα δοκιμαστικών προειδοποιήσεων (Warntag) που πραγματοποιείται σε όλη τη χώρα.

Το «Warntag» δοκιμάσει τα συστήματα συναγερμού της χώρας που ειδοποιούν το κοινό σε περίπτωση έκτακτων καταστάσεων, όπως φυσικές καταστροφές, στρατιωτικές επιθέσεις ή μεγάλες διακοπές ρεύματος – συνήθως ορίζεται για τη δεύτερη Πέμπτη του Σεπτεμβρίου στις 11 π.μ.

Σύμφωνα με τα γερμανικά Μέσα Ενημέρωσης, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Αντιμετώπισης Καταστροφών (BACS) ενεργοποίησε όλα τα επίσημα συστήματα προειδοποίησης σε ομοσπονδιακό, κρατιδιακό και τοπικό επίπεδο, ώστε να ελεγχθεί η ετοιμότητα του συστήματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή κρίσης.

Οι σειρήνες, που ήχησαν εκκωφαντικά ώστε να μπορούν να ξυπνήσουν ακόμα και ανθρώπους που κοιμούνται, λειτούργησαν σε πολλές περιοχές, ακόμα και σε πόλεις όπως το Βερολίνο, όπου είχαν πρόσφατα εγκατασταθεί ή εκσυγχρονιστεί.

Προειδοποιητικά μηνύματα εστάλησαν επίσης σε όλα τα κινητά τηλέφωνα μέσω του συστήματος Cell Broadcast, αλλά και μέσω εφαρμογών όπως Nina και Katwarn, αναφέρει η ιστοσελίδα Tagesschau.

Επιπλέον, οι δοκιμαστικές προειδοποιήσεις μεταδόθηκαν από τα ΜΜΕ, με τηλεοπτικούς σταθμούς να προβάλλουν σχετικά μηνύματα, ενώ οι ραδιοφωνικοί σταθμοί έκαναν αντίστοιχες ανακοινώσεις. Σταθμοί τρένων και μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως η Deutsche Bahn, συμμετείχαν επίσης στη διαδικασία.

Στις 11:45 δόθηκε το σήμα λήξης του δοκιμαστικού συναγερμού με έναν συνεχόμενο ήχο, που σε πραγματικές συνθήκες σημαίνει ότι ο «κίνδυνος» έχει περάσει.

Ο πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Ταμείου Ασφάλισης Υγείας (BKK), Ραλφ Τίσλερ, εξήγησε ότι η ημέρα αυτή έχει δύο στόχους: «Πρώτον, είναι ένα stress test για το σύστημά μας, γιατί ενεργοποιούμε ταυτόχρονα όλες τις υπάρχουσες συσκευές προειδοποίησης πανεθνικά». Δεύτερον, «είναι για να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες (…) και να τους υπενθυμίσουμε ότι πρέπει να εξασκούνται στην αυτοπροστασία και να αντιμετωπίζουν σοβαρά το ζήτημα».