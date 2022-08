Αν Χεκ: “Ελπίζω να εξερευνά την αιώνια ελευθερία της” – Το συγκινητικό μήνυμα του γιου της

Συγκλονίζουν τα λόγια του μεγάλου γιου της Αν Χεκ για την απώλεια της μητέρας του, μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε.

H Aν Χεκ είχε πέσει σε κώμα, όταν το αυτοκίνητό της “καρφώθηκε” πάνω σε ένα σπίτι στη συνοικία Μαρ Βίστα στο Λος Άντζελες. Έτρεχε με 140 χλμ την ώρα. Ο έλεγχος που έγινε μετά το ατύχημα έδειξε ότι στο αίμα της δεν υπήρχε αλκοόλ, είχε κάνει ωστόσο χρήση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης.

Οι γιατροί τελικά την αποσύνδεσαν από τα συστήματα μηχανικής υποστήριξης της ζωής και η οικογένεια της 53χρονης ηθοποιού ανακοίνωσε τον θάνατό της, την Παρασκευή.

“Ο αδελφός μου, Άτλας, κι εγώ χάσαμε τη μαμά μας. Μετά από έξι ημέρες σχεδόν απίστευτων συναισθηματικών αλλαγών, έχω μείνει με μια βαθιά θλίψη χωρίς λόγια. Ελπίζω η μαμά μου να είναι απαλλαγμένη από τον πόνο και να αρχίζει να εξερευνά αυτό που μου αρέσει να φαντάζομαι ως την αιώνια ελευθερία της”, αναφέρει ο γιος της, Όμηρος.

Εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε φίλους, συγγενείς και θαυμαστές για την συμπαράσταση: “Είμαι ευγνώμων για την αγάπη τους, όπως και για την υποστήριξη του μπαμπά μου, του Coley, και της θετής μαμάς μου Alexi που συνεχίζουν να είναι ο βράχος μου αυτό το διάστημα. Αναπαύσου εν ειρήνη μαμά, σε αγαπώ”.

Η Αν Χεκ, μητέρα δύο παιδιών, εμφανίστηκε σε ταινίες μεταξύ των οποίων: Donnie Brasco, Έξι Ημέρες-Επτά Νύχτες, Ξέρω τι Έκανες Πέρυσι το Καλοκαίρι και την επανέκδοση του Ψυχώ, το 1998. Είχε εμφανιστεί επίσης σε τηλεοπτικές σειρές καθώς και στο παιχνίδι Dancing with the Stars (στις ΗΠΑ ονομάζεται Strictly Come Dancing).