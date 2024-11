Αμερικανικές εκλογές 2024: Πού θα παρακολουθήσουν την έκβαση των αποτελεσμάτων οι δύο υποψήφιοι

Η Κάμαλα Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσαν την προεκλογική εκστρατεία τους, δίνοντας μια έντονη μάχη στην Πενσυλβάνια τη Δευτέρα, απευθύνοντας την τελική τους έκκληση στους ψηφοφόρους, σε μια πολιτεία που θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική για την πορεία προς τον Λευκό Οίκο.

Η Χάρις ολοκλήρωσε την εκστρατεία της στη Φιλαδέλφεια, στα σκαλιά του Μουσείου Τεχνών, που έγιναν διάσημα από την ταινία «Ρόκι», όπου δήλωσε ότι «η δυναμική είναι με το μέρος μας». Επίσης, πραγματοποίησε συγκεντρώσεις υποστήριξης σε πόλεις όπως το Άλενταουν, το Σκράντον και το Πίτσμπουργκ, ενώ πέρασε και από το Ρέντινγκ, όπου επισκέφθηκε ένα Πουερτορικανό εστιατόριο και έκανε μια μικρή door-to-door καμπάνια, επισκεπτόμενη σπίτια μαζί με εθελοντές της εκστρατείας της.

«Είναι η ημέρα πριν από τις εκλογές και ήθελα απλώς να έρθω και να πω ότι ελπίζω να κερδίσω την ψήφο σας», είπε η Χάρις σε μια γυναίκα, η οποία απάντησε ότι είχε ήδη ψηφίσει για τη Δημοκρατική υποψήφιο.

Philadelphia, are you ready to make your voices heard? Thanks for joining us tonight, @Oprah. pic.twitter.com/WD08v8Mcvw — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 5, 2024



Ο Τραμπ ξεκίνησε την ημέρα του στη Βόρεια Καρολίνα και την ολοκλήρωσε στο Μίσιγκαν, αλλά μίλησε επίσης στο Ρέντινγκ και το Πίτσμπουργκ ενδιάμεσα. Ο πρώην Πρόεδρος έδωσε ενθουσιώδεις ομιλίες σε κάθε του στάση, προχωρώντας ωστόσο σε ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με την εκλογική «απάτη», δίνοντας προειδοποιήσεις για εγκλήματα μεταναστών και υποσχέσεις να αναγεννήσεις τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Με την ψήφο σας αύριο, μπορούμε να διορθώσουμε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και να οδηγήσουμε την Αμερική, και όλον τον κόσμο, σε νέα ύψη δόξας», δήλωσε.

A GREAT DAY IN NORTH CAROLINA, PENNSYLVANIA, AND MICHIGAN—THANK YOU! IT’S TIME TO GET OUT AND VOTE—SO TOGETHER, WE CAN MAKE AMERICA GREAT AGAIN!!! https://t.co/QrckeupQKi pic.twitter.com/eQisvQHxMZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2024

Στην Ουάσινγκτον η Χάρις

Η υποψήφια των Δημοκρατικών, Κάμαλα Χάρις θα περάσει τη βραδιά των εκλογών στο πανεπιστήμιο Howard, το ιστορικό μαύρο κολλέγιο στην Ουάσιγκτον, που, όπως έχει δηλώσει, συνέβαλλε τα μέγιστα στη διαμόρφωση της ταυτότητά της και στην επιθυμία της να γίνει δικηγόρος. Η τοποθεσία αυτή επιβεβαιώθηκε από πηγή που γνωρίζει τα σχέδιά της, μετέδωσε το NPR, η οποία μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας πριν από την επίσημη ανακοίνωση.

Preparations are underway at Howard University where Vice President Harris will spend election night Here’s a look… pic.twitter.com/bGZhsYq14r — Brie Jackson (@PositivelyBrie) November 4, 2024



«Έχω τόσες πολλές όμορφες αναμνήσεις ως φοιτήτρια στο “The Mecca”», έγραψε η Χάρις, αναφερόμενη με αυτό το όνομα στο κολλέγιο, σε μια επιστολή της προς την εφημερίδα των φοιτητών, το Hilltop. «Αναγνωρίζω ότι το Howard με διαμόρφωσε την προσωπικότητα που είμαι σήμερα».

Η Χάρις διατηρεί στενές σχέσεις με το πανεπιστήμιό της, που είναι ένα από τα Ιστορικά Μαύρα Κολέγια και Πανεπιστήμια (HBCU).

Howard University prepares for #HarrisWalz election night watch party https://t.co/jrAlYugRF6 pic.twitter.com/TKsPe04m9B — Cody Sigel Combs (@CodyCombsNEWS) November 4, 2024



«Είμαι περήφανη που είμαι η πρώτη Αντιπρόεδρος από HBCU των Ηνωμένων Πολιτειών. Σκοπεύω να είμαι η πρώτη πρόεδρος από HBCU των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή της.

Εάν εκλεγεί, η Χάρις θα είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα που θα κερδίσει την προεδρία, και έχει ήδη γράψει ιστορία ως η πρώτη μαύρη γυναίκα που εξασφάλισε την υποψηφιότητα ενός μεγάλου κόμματος. Ωστόσο, η φυλετική της ταυτότητα είναι κάτι που σπάνια αναφέρει στην προεκλογική της εκστρατεία, παρά την ιστορική και συμβολική σημασία της.

Στη Φλόριντα ο Τραμπ

Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ αναμένεται να περάσει την τελευταία ημέρα ως υποψήφιος στη Φλόριντα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αναμένεται να ψηφίσει στο Παλμ Μπιτς την Τρίτη.

Η εκστρατεία του Τραμπ διοργανώνει ένα πάρτι παρακολούθησης της εκλογικής βραδιάς στο Κέντρο Συνεδρίων του Παλμ Μπιτς, όπως αναφέρουν τα Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οπότε η εκδήλωση δεν θα πραγματοποιηθεί στο Mar-a-Lago.

VIDEO | Preparations underway at Palm Beach Country Convention Center, Florida, where Donald Trump will host election night watch party. #USElections2024WithPTI #USElections2024 (Full video available on PTI videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/VIyhCbOaQG — Press Trust of India (@PTI_News) November 5, 2024



Στις εκλογές του 2016, ο Τραμπ γιόρτασε τη νίκη του εναντίον της Χίλαρι Κλίντον στη Νέα Υόρκη. Το 2020, ο Τραμπ διοργάνωσε μια εκδήλωση για τη βραδιά των εκλογών στην Ουάσινγκτον.

Τη Δευτέρα το πρωί, οδοφράγματα άρχισαν να τοποθετούνται μπροστά από το Κέντρο Συνεδρίων της κομητείας Παλμ Μπιτς.

A no-scaling fence is being put up at the Palm Beach County Convention Center, ahead of Trump’s Election Night watch party. @CBS12 pic.twitter.com/A1EDFiZRYI — Nick Tarrant (@nicholastarrant) November 5, 2024



«Είμαι σίγουρος ότι τα μάτια του κόσμου θα είναι στραμμένα στο Παλμ Μπιτς αυτή την εβδομάδα, ιδιαίτερα τη βραδιά των εκλογών, λόγω της απόφασης του πρώην Προέδρου να διοργανώσει εκδήλωση εκεί», δήλωσε ο δήμαρχος του Δυτικού Παλμ Μπιτς, Κιθ Τζέιμς, σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή.

Η αστυνομία συνέστησε να αποφεύγεται η περιοχή γύρω από το Κέντρο Συνεδρίων, εκτός αν είναι απολύτως αναγκαίο.