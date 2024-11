Αμερικανικές εκλογές 2024: Η blockbuster υποστήριξη στη Χάρις και η «βαθιά Αμερική» που στήριξε τον Τραμπ – Τι θα ψηφίσουν διάσημες προσωπικότητες

Καθώς απέχουμε μόλις λίγες ώρες από την επίσημη έναρξη της Ημέρας των Εκλογών στις ΗΠΑ, η επιρροή των διασημοτήτων στην ψήφο των Αμερικανών εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης.

Η Δημοκρατική υποψήφια Κάμαλα Χάρις, η οποία έχει τη στήριξη μερικών από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας και του κινηματογράφου, ελπίζει να κερδίσει ψήφους μέσω της δύναμης των celebrities. Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο αν αυτή η υποστήριξη θα είναι αρκετή για την τελική της επικράτηση.

Η δύναμη των διασημοτήτων να επηρεάζουν τις πολιτικές επιλογές των πολιτών δεν είναι κάτι καινούριο, ειδικά για το Δημοκρατικό κόμμα. Εδώ και χρόνια, οι Δημοκρατικοί έχουν αξιοποιήσει τη δημοτικότητα αστέρων της showbiz για να ενισχύσουν την εκλογική τους βάση, μια τάση που εντάθηκε με την είσοδο του Ντόναλντ Τραμπ στην πολιτική σκηνή.

Ωστόσο, όπως έδειξε η εκστρατεία της Χίλαρι Κλίντον το 2016, η υποστήριξη από γνωστά ονόματα δεν εγγυάται πάντα τη νίκη.

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση της YouGov, όπως αναφέρει το Sky News, αποκάλυψε ότι περίπου το 11% των Αμερικανών έχει αναθεωρήσει τη στάση του σε πολιτικά θέματα λόγω των απόψεων μιας διασημότητας, ενώ μόλις το 7% ανέφερε ότι υποστήριξε κάποιον πολιτικό υποψήφιο λόγω μιας τέτοιας υποστήριξης.

Με την αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη έναρξη της εκλογικής ημέρας στις Ηνωμένες Πολιτείες να έχει ξεκινήσει, οι celebrities συνεχίζουν τις εκστρατείες υπέρ των υποψηφίων σε πολιτείες-κλειδιά.

Όπως εξηγεί η καθηγήτρια πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου Emory, Άντρα Γκιλέσπι, «οι διασημότητες είναι χρήσιμες για την κινητοποίηση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εγγραφή των ψηφοφόρων». Έφερε μάλιστα το παράδειγμα της Τέιλορ Σουίφτ, που με την υποστήριξή της στην Χάρις οδήγησε σε αύξηση των εγγραφών σε πλατφόρμες ψηφοφόρων.

Παρότι η επιρροή αυτή είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί, το γεγονός ότι τόσο ισχυρά πρόσωπα στέκονται ανοιχτά δίπλα στους πολιτικούς είναι δείγμα της μεταβαλλόμενης φύσης της πολιτικής στις ΗΠΑ.

Charli XCX

Η Βρετανίδα pop star Charli XCX, έγινε φέτος σύμβολο του «brat summer», μιας τάσης που αγκάλιασε και η Χάρις. Η Charli XCX έγραψε στο X ότι «kamala IS brat» (η Κάμαλα είναι brat), ενισχύοντας το προφίλ της Χάρις ως ανεξάρτητης και αποφασιστικής φιγούρας.



Το «brat» μάλιστα ανακηρύχθηκε από το Collins ως λέξη της χρονιάς, καθώς εκφράζει μια στάση ζωής γεμάτη αυτοπεποίθηση, ανεξαρτησία και ηδονισμό.

Taylor Swift

Η Taylor Swift επιβεβαίωσε τη στήριξή της στη Χάρις τον Σεπτέμβριο, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τη γάτα της, ειρωνευόμενη σχόλια του αντιπάλου της Χάρις, JD Vance.

«Ψηφίζω την Κάμαλα Χάρις γιατί αγωνίζεται για τα δικαιώματα και τις αξίες που θεωρώ πως χρειάζονται έναν μαχητή να τις υπερασπιστεί», δήλωσε στους 283 εκατομμύρια ακόλουθούς της.

Bruce Springsteen

Ο θρύλος του ροκ Bruce Springsteen έκανε εμφανίσεις σε συγκεντρώσεις των Δημοκρατικών, τραγουδώντας για να υποστηρίξει τη Χάρις. Σε μια συγκέντρωση στην Τζόρτζια, ανέφερε ότι η Χάρις θα προστατεύσει τη δημοκρατία και τα δικαιώματα των γυναικών. Για τον Τραμπ είπε: «Δεν κατανοεί αυτή τη χώρα, την ιστορία της ή τι σημαίνει να είσαι Αμερικανός».



Avengers

Με πρωτοβουλία του Mark Ruffalo, οι «Avengers» ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη Χάρις. Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε, συμμετέχουν οι Scarlett Johansson, Chris Evans, Robert Downey Jr., Don Cheadle και Paul Bettany, εκφράζοντας την υποστήριξή τους προς τη Χάρις.



Beyoncé

Η Beyoncé εμφανίστηκε σε συγκέντρωση της Χάρις στο Τέξας και μίλησε στους υποστηρικτές της για τη σημασία της ενότητας και της ελευθερίας. «Χρειαζόμαστε να τραγουδήσουμε ένα νέο τραγούδι», είπε, διευκρινίζοντας ότι παρευρέθηκε ως «μητέρα» που ανησυχεί για το μέλλον των παιδιών.

Jennifer Lopez

Η Jennifer Lopez πήρε θέση υπέρ της Χάρις σε συγκέντρωση στο Λας Βέγκας, απαντώντας σε υποτιμητικά σχόλια του Τραμπ για το Πουέρτο Ρίκο: «Δεν μπορείς καν να γράψεις τη λέξη “American” χωρίς το “Rican”». Δήλωσε επίσης υπερήφανη για την καταγωγή της και την εθνικότητά της.

Jennifer Lopez delivered a passionate speech in which she proudly invoked her Puerto Rican heritage and told a crowd of Kamala Harris supporters in Las Vegas on Thursday that they should embrace the power of their votes. pic.twitter.com/5cpzusncys



Madonna

Η Madonna αποκάλυψε ότι επέστρεψε στις ΗΠΑ από το Παρίσι για να ψηφίσει υπέρ της Χάρις. «Ήταν δύσκολο να φύγω, αλλά έπρεπε να έρθω για να ψηφίσω την Κάμαλα Χάρις», δήλωσε.

Eminem

Ο Eminem εμφανίστηκε σε συγκέντρωση στο Ντιτρόιτ και υποδέχθηκε τον Μπαράκ Ομπάμα στη σκηνή, ο οποίος αστειεύτηκε ότι «ιδρώνουν οι παλάμες μου» (my palms are sweaty) πριν τραγουδήσει στίχους από το «Lose Yourself». Ο Eminem επεσήμανε ότι η Χάρις υπερασπίζεται τις ελευθερίες της χώρας.



Julia Roberts

Η Julia Roberts δάνεισε τη φωνή της σε τηλεοπτική διαφήμιση υπέρ της Χάρις, προτρέποντας τις γυναίκες να ψηφίσουν χωρίς να επηρεάζονται από πιέσεις των γύρω τους, κυρίως των συζύγων τους.

Leonardo DiCaprio

Ο Leonardo DiCaprio δήλωσε ότι θα ψηφίσει Χάρις λόγω ανησυχιών για την κλιματική αλλαγή, κατηγορώντας τον Τραμπ ότι «αρνείται τα γεγονότα».

Billie Eilish

Η Billie Eilish, μαζί με τον αδερφό της Finneas O’Connell, υποστήριξαν δημόσια την Χάρις και τον Τιμ Γουόλς, επισημαίνοντας πως αγωνίζονται για την ελευθερία, το περιβάλλον και τη δημοκρατία.



Mick Jagger

Ο Mick Jagger, αν και δεν μπορεί να ψηφίσει στις αμερικανικές εκλογές, κάλεσε τους Αμερικανούς να ψηφίσουν Χάρις, μοιραζόμενος φωτογραφίες με τα παιδιά του και επισημαίνοντας τη σημασία της ψήφου για το μέλλον της χώρας.



Η λίστα με τις προσωπικότητες, που στήριξαν αυτές τις 16 εβδομάδες την προεκλογική κούρσα που «έτρεξε» η Χάρις, είναι μεγάλη, με ονόματα που προκαλούν «ίλιγγο», μεταξύ των οποίων -εκτός των παραπάνω-, τους George Clooney, Lizzo, Usher, Spike Lee, Samuel L. Jackson, Bad Bunny, Tyler Perry, Stevie Wonder, Magic Johnson, Jennifer Garner, Oprah Winfrey, Lady Gaga, Katy Perry, Quavo, Megan thee Stallion, Cardi B, Lebron James κ.α.

Elon Musk

Ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο, έχει αποτελέσει έναν από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ, με δωρεά ύψους 75 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Μασκ, ο οποίος είχε στο παρελθόν υποστηρίξει τους Δημοκρατικούς, τώρα εμφανίζεται στο πλευρό του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου, ανεβαίνοντας μάλιστα στη σκηνή κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην Πενσυλβάνια.

Hulk Hogan

Ο θρύλος της πάλης, έχει δηλώσει ανοιχτά την υποστήριξή του στον Τραμπ, εμφανιζόμενος τόσο στο Ρεπουμπλικανικό Εθνικό Συνέδριο όσο και σε πρόσφατη συγκέντρωση του Τραμπ στη Νέα Υόρκη. Ο ίδιος έχει μοιραστεί στα social media πολλές φωτογραφίες με τον πρώην Πρόεδρο, δείχνοντας την αφοσίωσή του στην υποψηφιότητά του.



Mel Gibson

Ο Χολιγουντιανός αστέρας, ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός, φέρεται ότι θα ψηφίσει τον Τραμπ. Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, όταν ρωτήθηκε για τις εκλογές, απάντησε: «Δεν νομίζω ότι θα εκπλαγεί κανείς για το ποιον θα ψηφίσω».

Joe Rogan

O Joe Rogan, ο οποίος έχει ένα από τα πιο δημοφιλή podcast παγκοσμίως, όπου πρόσφατα φιλοξένησε τον πρώην Πρόεδρο, υποστήριξε τον Τραμπ σε μια ανάρτηση στο X, στην οποία αναφέρθηκε επίσης στον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ, ο οποίος συμμετείχε στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ στην Πενσυλβάνια.

«Για την ιστορία, ναι, αυτό (το tweet) είναι μια υποστήριξη του Τραμπ», τόνισε ο Rogan.

The great and powerful @elonmusk.

If it wasn’t for him we’d be fucked. He makes what I think is the most compelling case for Trump you’ll hear, and I agree with him every step of the way.

For the record, yes, that’s an endorsement of Trump.

Enjoy the podcast pic.twitter.com/LdBxZFVsLN

— Joe Rogan (@joerogan) November 5, 2024