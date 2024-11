Αμερικανικές εκλογές 2024: Αγωνία μέχρι το τέλος – Χάρις και Τραμπ στην πιο οριακή εκλογική αναμέτρηση

Η Καμάλα Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ, οι δύο κύριοι υποψήφιοι για την προεδρία των ΗΠΑ, ολοκλήρωσαν την εκστρατεία τους με συγκεντρώσεις στις πολιτείες-κλειδιά, με στόχο να κερδίσουν κάθε ψήφο πριν από τις κρίσιμες εκλογές.

Σε μια αμφίρροπη μάχη που χαρακτηρίζεται από έντονες αντιθέσεις και πόλωση, εκατομμύρια Αμερικανοί βρέθηκαν να επιλέγουν ανάμεσα σε δύο υποψηφίους με διαφορετική πολιτική και ιδεολογική κατεύθυνση. Παρά τις προβλέψεις, τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι άμεσα ορατά το βράδυ των εκλογών.

Αυτή η ιστορική αναμέτρηση είναι ιδιαίτερη όχι μόνο λόγω της πολυετούς πολιτικής παρουσίας του Τραμπ, αλλά και της πρόσφατης ανάδειξης της Χάρις ως υποψήφιας των Δημοκρατικών, έπειτα από την απόσυρση του Τζο Μπάιντεν.

Ο Τραμπ, πρώην πρόεδρος, επέστρεψε με σκοπό την επανακατάληψη του Λευκού Οίκου, συνεχίζοντας μια πολιτική εκστρατεία που ουσιαστικά ξεκίνησε πριν από εννέα χρόνια.

Από την άλλη, η Χάρις, που βρέθηκε στο τιμόνι των Δημοκρατικών μόλις 16 εβδομάδες πριν, προσπαθεί να ενισχύσει την υποστήριξή της απέναντι σε έναν υποψήφιο που έχει πίσω του μια ισχυρή βάση ψηφοφόρων.

Περισσότεροι από 78 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει, και οι δύο υποψήφιοι δίνουν μάχη για τις αναποφάσιστους ψηφοφόρους στις πολιτείες-κλειδιά, οι οποίες μπορούν να κρίνουν την έκβαση του εκλογικού αποτελέσματος.

Η Πενσυλβάνια, με το μεγαλύτερο εκλογικό δυναμικό από τις επτά πολιτείες-κλειδιά, έγινε επίκεντρο της εκστρατείας και των δύο την τελευταία μέρα, με τον Τραμπ να ταξιδεύει σε διάφορες πόλεις της πολιτείας και τη Χάρις να πραγματοποιεί πέντε στάσεις εκεί.

Οι τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις στις ΗΠΑ έχουν δείξει ότι η καταμέτρηση των ψήφων σε πολιτείες-κλειδιά μπορεί να απαιτήσει χρόνο, ιδιαίτερα με τις καθυστερήσεις στην καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων.

Πολλοί ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες ότι μπορεί να χρειαστούν ημέρες ή και εβδομάδες για να ανακοινωθεί το τελικό αποτέλεσμα.

Η αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων είναι επίσης ένα πιθανό σενάριο, καθώς ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν θα δεχτεί εύκολα την ήττα, ακολουθώντας τη στρατηγική του 2020.

Η προεκλογική εκστρατεία του 2024 χαρακτηρίστηκε από πολλές ανατροπές, με τον Τραμπ να αντιμετωπίζει δύο απόπειρες δολοφονίας και μια καταδίκη για κακούργημα, ενώ η Χάρις ανέλαβε τον ρόλο της υποψήφιας μετά από πιέσεις εντός του κόμματος για την αποχώρηση του Μπάιντεν.

Η προεκλογική περίοδος κόστισε περισσότερα από 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που επενδύθηκε από τις καμπάνιες των υποψηφίων για να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους σε καίρια ζητήματα, όπως η οικονομία, τα δικαιώματα των γυναικών και η ασφάλεια των πολιτών.

Παρά τη μεγάλη διαφορά στις απόψεις και τις πολιτικές κατευθύνσεις τους, οι δύο υποψήφιοι εμφανίζονται ισόπαλοι στις δημοσκοπήσεις.

Η προεκλογική περίοδος του 2024 έχει υπογραμμίσει μετατοπίσεις στις δημογραφικές τάσεις των ψηφοφόρων. Ο Τραμπ κέρδισε την υποστήριξη των Αφροαμερικανών, Λατίνων και νέων ψηφοφόρων, ενώ οι Δημοκρατικοί καταγράφουν αύξηση υποστήριξης από λευκούς και ηλικιωμένους ψηφοφόρους που συνήθως τάσσονται υπέρ των Ρεπουμπλικανών.

Αν και οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να μην είναι μόνιμες, αποτελούν σημαντική ένδειξη για τις μελλοντικές τάσεις.

Τα exit polls και τα αποτελέσματα από εκλογικές περιφέρειες με πολυπολιτισμικές κοινότητες, όπως η κοιλάδα του Ρίο Γκράντε στο Τέξας και η πρώτη εκλογική περιφέρεια της Βόρειας Καρολίνας, θα δώσουν νωρίς μια εικόνα για το πώς διαμορφώνεται το νέο πολιτικό τοπίο στις ΗΠΑ.

Στην τελική τους εκστρατεία, η Χάρις συγκέντρωσε πλήθος υποστηρικτών στη Φιλαδέλφεια με τη στήριξη διασημοτήτων, ενώ ο Τραμπ ολοκλήρωσε την ημέρα του σε μια μεγάλη συγκέντρωση στο Μίσιγκαν, μια τοποθεσία συμβολική για τον ίδιο.

Στην Πενσυλβάνια, η Χάρις κατευθύνθηκε στο Ρέντινγκ και στο Πίτσμπουργκ, με την Katy Perry να εμφανίζεται στη σκηνή και να δηλώνει την υποστήριξή της.

Στη Φιλαδέλφεια, στο εμβληματικό σημείο των σκαλοπατιών από την ταινία «Rocky», η Χάρις αυτοπαρουσιάστηκε ως η «underdog» (αουτσάιντερ), δηλώνοντας πως είναι έτοιμη να αγωνιστεί για τη νίκη. Ο ενθουσιασμός του κοινού ήταν διάχυτος, ενώ η Όπρα Γουίνφρεϊ και η Lady Gaga ήταν εκεί για να την υποστηρίξουν.

