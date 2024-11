Αμερικανικές εκλογές 2024: Το πρώτο αποτέλεσμα δείχνει απόλυτη ισοπαλία μεταξύ Χάρις και Τραμπ – Η μικρογραφία της εκλογικής διαδικασίας σε ένα χωριό του Νιου Χάμσαϊρ

Η εκλογική διαδικασία στις ΗΠΑ ξεκίνησε επίσημα, με τους πρώτους ψηφοφόρους του Dixville Notch, ενός μικρού χωριού στο Νιου Χάμσαϊρ, να ρίχνουν τις ψήφους τους λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Όπως απαιτεί η παράδοση, οι έξι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι συγκεντρώθηκαν στο ιστορικό, αλλά πλέον κλειστό ξενοδοχείο Balsams, και ψήφισαν μόλις άνοιξαν οι κάλπες, διαμορφώνοντας έτσι το πρώτο εκλογικό αποτέλεσμα της χώρας.

Η καταμέτρηση επιβεβαίωσε τον διχασμό στη χώρα και την απόλυτη ισοπαλία στην εκλογική διαδικασία, καθώς οι ψήφοι μοιράστηκαν 3-3 ανάμεσα στην Καμάλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ.

🚨 The first votes of the 2024 election have been cast and counted in Dixville Notch, New Hampshire. The final tally shows 3 votes for former President Donald Trump and 3 for Vice President Kamala Harris. In contrast, President Biden won the town 5-0 in 2020. pic.twitter.com/VuMM4D0coY

